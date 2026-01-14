Juana Repetto compartió el video más personal de su embarazo: "Decidí mostrarlo"
La influencer decidió abrir una ventana a su intimidad y difundió un registro muy personal de su embarazo.
Meses atrás, Juana Repetto se vio atravesada por una noticia que no esperaba: la llegada de un nuevo embarazo. Era su tercer hijo y el segundo con Sebastián Graviotto, en un contexto personal atravesado por una separación que potenció la sorpresa.
Con el paso del tiempo y transitando la espera en medio de un reposo y donde festeja semana semana de Timoteo dentro de su panza, la actriz e influencer decidió hacer público un registro muy personal: el momento exacto en el que confirmó el resultado positivo del test de embarazo y la reacción espontánea que tuvo al recibir la buena nueva
En el video se la escucha decir: "Bueno, ahí vamos". Instantes después, visiblemente conmocionada, aparece temblando y cubriéndose el rostro mientras exclama: "¡Ay, la concha de la lora!".
Junto a la publicación, Juana se tomó el tiempo de explicar por qué dudó antes de compartir ese material tan íntimo. “Dudé mucho en mostrarlo, porque claramente fue inesperado, me dio mucho miedo, no estaba buscando un embarazo, no estaba para nada en mis planes y muchísimo menos era el momento ni el formato ideal para quedar embarazada”, escribió.
Sin embargo, también detalló qué la llevó finalmente a hacerlo público: “Pero decidí mostrarlo porque es anécdota e historia, nos vamos a reír cuando lo veamos y nos va a causar risa y nostalgia, porque te aseguro que dudas del amor que siento por vos no vas a tener nunca en tu vida”.
La actriz aprovechó el posteo para reflexionar sobre las reacciones que muchas mujeres atraviesan ante una noticia así y que rara vez se muestran en redes. “Siempre comparto mis momentos reveladores con el fin de que sepan que no están solas, sé que hay muchas mujeres que han pasado por esto. Sé la culpa que se siente no haber tenido la reacción de Instagram, sentir incertidumbre, miedo y putear en lugar de festejar”, expresó.
En ese sentido, aclaró que no todas las experiencias se viven con alegría inmediata: “También es real. Esto no quiere decir que no sea un hijo deseado (siempre sentí deseo de 'uno más', pero había desistido) y mucho menos quiere decir que no será amado”.
Sobre el video, sostuvo que es parte de su historia personal y la de su hijo: “Este bebé fue aceptado del minuto cero y llevó su tiempo asimilar su llegada, aún no sé si lo asimile del todo. A veces siento que todavía no caigo, no puedo creer que en menos de dos meses voy a tener un recién nacido colgado de las tetas”.
Para cerrar, dejó un mensaje cargado de emoción y amor: “Pero les aseguro que fue recibido con todo el amor del mundo, que inmediatamente surgió el instinto protector, aprecio la ilusión y la felicidad”. Y dedicó unas palabras especiales a Timoteo: “Tu llegada fue como y cuando tenía que ser, no tengo dudas. En poquitas semanas voy a estar mirándote y no pudiendo imaginar la vida sin vos, Timoteo”.
