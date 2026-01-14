Juana Repetto compartió el video más personal de su embarazo: "Decidí mostrarlo"

La actriz aprovechó el posteo para reflexionar sobre las reacciones que muchas mujeres atraviesan ante una noticia así y que rara vez se muestran en redes. “Siempre comparto mis momentos reveladores con el fin de que sepan que no están solas, sé que hay muchas mujeres que han pasado por esto. Sé la culpa que se siente no haber tenido la reacción de Instagram, sentir incertidumbre, miedo y putear en lugar de festejar”, expresó.

hijos juana repetto inter miami

En ese sentido, aclaró que no todas las experiencias se viven con alegría inmediata: “También es real. Esto no quiere decir que no sea un hijo deseado (siempre sentí deseo de 'uno más', pero había desistido) y mucho menos quiere decir que no será amado”.

Sobre el video, sostuvo que es parte de su historia personal y la de su hijo: “Este bebé fue aceptado del minuto cero y llevó su tiempo asimilar su llegada, aún no sé si lo asimile del todo. A veces siento que todavía no caigo, no puedo creer que en menos de dos meses voy a tener un recién nacido colgado de las tetas”.

Para cerrar, dejó un mensaje cargado de emoción y amor: “Pero les aseguro que fue recibido con todo el amor del mundo, que inmediatamente surgió el instinto protector, aprecio la ilusión y la felicidad”. Y dedicó unas palabras especiales a Timoteo: “Tu llegada fue como y cuando tenía que ser, no tengo dudas. En poquitas semanas voy a estar mirándote y no pudiendo imaginar la vida sin vos, Timoteo”.