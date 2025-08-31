La "Tana" de Gran Hermano tuvo un fuerte accidente en moto: cómo está

¿Quién es "La Tana" de GH?

"La Tana" es Katia Fenocchio, una influencer y exparticipante de la edición 2025 de Gran Hermano, conocida por su pasión por las motocicletas y su distintivo vehículo rosado. Le gustan las motos porque son su medio de vida, ya que trabaja como delivery, pero también son una parte fundamental de su identidad y estilo, reflejado en su contenido de redes sociales donde comparte su amor por las motos y los tatuajes.

La Tana habló de su romance con Thiago Medina, y Daniela Celis se quebró en vivo: "Yo no soy amiga de ella"

Katia confirmó que mantuvo un fugaz amorío con el exparticipante de Gran Hermano 2022 y "Pestañela" se enteró en vivo.

image

Después de la separación de Thiago Medina y Daniela Celis todo estalló y el vínculo entre ellos pasó por varias etapas. Si bien mantuvieron un cruce en las redes sociales, días después se volvieron a mostrar juntos y todo parecía en paz.

Sin embargo, en las últimas horas, la situación parece que empeoró. Es que en Luz TV, Pestañela entrevistó a Thiago y protagonizaron una tensa situación, ya que se hicieron preguntas picantes sobre el tiempo que estuvieron distanciados.

Tras el cara a cara que los padres de Laia y Aimé protagonizaron días atrás, donde Celis le preguntó directamente y de manera engañosa por Katia La Tana y si "la había pasado bien con ella", luego de que se rumoreara que tuvieron un romance, la oriunda de La Matanza habló con LAM y confirmó todo.

Al ser consultada sobre el polémico video entre la expareja, la protagonista explicó cómo se enteró y por qué decidió hablar: "Estaba en un stream y vi el video. Uno no quiere hablar por una cuestión de códigos. Fue una pregunta media tramposa. Le preguntó como afirmando, pero él nunca dijo que sí, dejó la pica. Fue un tema que se habló, se olvidó y ahora volvieron a traer el tema ellos".

Acto seguido, contó cómo lo conoció a Thiago y dónde fueron los encuentros: "Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram y todo. Lo demás son... hechos... no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, bien. Me sorprende que todo esto se haya destapado. Nunca quise decir nada", marcó.

Embed - PESTAÑELA CUENTA LOS VERDADEROS MOTIVOS DE SU SEPARACIÓN DE THIAGO Y SE QUIEBRA EN VIVO

"Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: '¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?'", dijo.

Y siguió su relato, haciendo referencia al revuelo que causó el video: "Lo del video de ellos, como tuvo revuelo, yo tuve que hablar en un stream. Me hicieron la misma pregunta que ella le hizo a él: '¿la pasaste bien?' Yo dije que sí, pero que ya había pasado. Daniela me mandó un mensaje y me dijo que estaba todo bien, que estaba picanteándola en el stream cuando le preguntó a Thiago. Fue más de una mentira verdad y terminó confirmando. El video es engañoso, deja una puerta abierta".

"Le diría que está todo bien, que los temas de ellos los resuelvan ellos. Cuando lo conocí a él estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana o China Suárez. Yo no soy amiga de Daniela", cerró.

La reacción de Daniela Celis al enterarse del romance de Thiago Medina con La Tana

Daniela se encontraba en el piso de LAM cuando pasaron la nota y se mostró muy afectada por lo que tuvo que ver. “No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad”, dijo, y agregó: “Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte”.

“No me lo merezco, y la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco”, señaló la joven. “¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos? Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo”, agregó.

“Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”, explicó Daniela Celis.

“Yo creo en la familia y lo veía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”, recordó la joven sobre el comportamiento de Thiago .