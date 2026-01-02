Juana Repetto rompió el silencio: "No fui al casamiento de mi hermano porque no me invitó"
La influencer e hija del conductor y la capocómica explicó por qué no asistió a la boda de su hermano y habló de un año difícil en lo personal y económico.
El enlace matrimonial de Bautista Lena dejó afuera a su hermana, y Juana Repetto decidió salir a aclarar los motivos de su ausencia. En medio de rumores y preguntas que se multiplicaban en redes, la influencer también aprovechó para hablar de un año complicado tanto en lo personal como en lo económico.
A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la actriz se mostró abierta y directa, con su estilo habitual, para poner fin a las especulaciones. “Ya entendí por qué todo el país me está preguntando…”, comentó entre risas, mientras hacía referencia a una imagen de la boda que se viralizó y generó curiosidad entre sus seguidores.
Sin vueltas y sin dramatismos, dejó en claro lo que muchos querían saber: “No fuimos ni mis hijos ni yo porque no me invitaron”. Con esa frase, Juana despejó cualquier duda sobre posibles conflictos personales y explicó que la decisión no dependió de ella.
En ese mismo mensaje, la hija de Reina Reech abrió un poco más su mundo y compartió cómo transitó un año complejo en varios sentidos. Según contó, 2025 estuvo marcado por una obra en su casa que se volvió mucho más demandante de lo previsto, tanto en lo emocional como en lo financiero.
“En un momento pensamos en hacer solo mi cuarto y la planta baja”, detalló, explicando que los recursos económicos no alcanzaban para completar toda la vivienda. Incluso, reveló que tuvo que solicitar un préstamo que se agotó antes de terminar los trabajos, lo que la obligó a reorganizarse y redoblar esfuerzos para sacar adelante la obra.
Por último, Juana también resaltó el intenso trabajo que realizó durante el año para sostenerse laboralmente y agradeció el acompañamiento de distintas marcas. “Estuve haciendo un laburazo para conseguir marcas que me acompañen”, confesó con humor, anticipando un próximo “spam” de agradecimientos. Fiel a su estilo, la actriz volvió a apostar por la transparencia, contó su verdad sin esquivar el tema y dejó en claro que no buscaba generar polémica, sino simplemente dar su versión de los hechos.
