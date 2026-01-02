Horacio Pagani explicó por qué decidió no seguir a Beto Casella a América TV: su descargo

beto casella edith hermida

Otro punto clave fue el vínculo que construyó dentro de El Nueve. Pagani destacó la relación con todo el equipo que trabaja detrás de cámara y con quienes comparte el día a día del programa. “Hice una muy buena relación con productores, camarógrafos, ayudantes, editores, con todos los muchachos que están detrás de cámara”, señaló. Incluso contó que había organizado una comida de despedida, pero que finalmente decidió quedarse tras reconsiderar todos los factores en juego.

La decisión cobró aún más relevancia luego de que Beto Casella se refiriera al tema en una entrevista televisiva. El conductor enumeró quiénes lo acompañarán en América y, al hablar de la ausencia de Pagani, fue directo: “Me hubiera gustado tenerlo, pero hinchó las bolas durante un mes con la guita, con las veces que tenía que venir. Es muy rompebolas. Cuando parecía que ya estaba todo arreglado, su médico le dijo que no haga cambios, que ya tiene tres bypass, le dije que se olvide”.

Así, mientras Casella se prepara para debutar en su nuevo proyecto en marzo, Bendita continuará en El Nueve con la presencia de Horacio Pagani, quien optó por la continuidad, la salud y los vínculos construidos por sobre un cambio que, según dejó en claro, no justificaba el costo personal.