Horacio Pagani explicó por qué decidió no seguir a Beto Casella a América TV: su descargo
El periodista deportivo detalló los motivos personales y de salud que lo llevaron a permanecer en El Nueve y afirmó que su decisión va más allá de una cuestión económica.
Horacio Pagani rompió el silencio y aclaró públicamente por qué no acompañará a Beto Casella en su desembarco en América TV. En medio de especulaciones y versiones cruzadas, el histórico periodista deportivo confirmó que continuará formando parte de Bendita, el ciclo que seguirá en El Nueve con Edith Hermida al frente. La decisión, según explicó, fue el resultado de una reflexión profunda en la que pesaron tanto cuestiones profesionales como personales.
A través de un extenso mensaje en video difundido en sus redes sociales, Pagani contó que, en un principio, su intención era seguir a Casella, con quien mantiene una relación laboral y personal de muchos años. “Había que tomar una decisión y era muy difícil por la propuesta que me había hecho Beto; yo iba a seguirlo, era lo que correspondía según mis códigos de vida”, expresó.
Incluso calificó como “inmejorable” la oferta realizada por la productora Mandarina, responsable del nuevo programa que Casella estrenará en América. Sin embargo, el cambio de señal implicaba también una modificación significativa en el horario de trabajo.
El nuevo ciclo tendría emisiones más nocturnas, extendiéndose hasta cerca de la medianoche, algo que Pagani evaluó con especial cuidado. A sus 82 años y con antecedentes cardíacos, el periodista reconoció que ese aspecto fue determinante. Según relató, su médico, el cardiólogo Guillermo Casella, le aconsejó priorizar una rutina más ordenada y estable.
“Comer tantas veces a esa hora era muy difícil. Además, tengo la costumbre de cenar con amigos y una cosa era salir a las diez de la noche, como ahora, y otra a las once y media o doce”, explicó Pagani, al detallar cómo el nuevo esquema afectaría su vida cotidiana. En ese sentido, dejó en claro que su decisión no estuvo motivada únicamente por lo económico. “No todo es plata, muchachos, y es cierto, no trabajo gratis”, remarcó, subrayando que valora otros aspectos del trabajo televisivo.
Otro punto clave fue el vínculo que construyó dentro de El Nueve. Pagani destacó la relación con todo el equipo que trabaja detrás de cámara y con quienes comparte el día a día del programa. “Hice una muy buena relación con productores, camarógrafos, ayudantes, editores, con todos los muchachos que están detrás de cámara”, señaló. Incluso contó que había organizado una comida de despedida, pero que finalmente decidió quedarse tras reconsiderar todos los factores en juego.
La decisión cobró aún más relevancia luego de que Beto Casella se refiriera al tema en una entrevista televisiva. El conductor enumeró quiénes lo acompañarán en América y, al hablar de la ausencia de Pagani, fue directo: “Me hubiera gustado tenerlo, pero hinchó las bolas durante un mes con la guita, con las veces que tenía que venir. Es muy rompebolas. Cuando parecía que ya estaba todo arreglado, su médico le dijo que no haga cambios, que ya tiene tres bypass, le dije que se olvide”.
Así, mientras Casella se prepara para debutar en su nuevo proyecto en marzo, Bendita continuará en El Nueve con la presencia de Horacio Pagani, quien optó por la continuidad, la salud y los vínculos construidos por sobre un cambio que, según dejó en claro, no justificaba el costo personal.
