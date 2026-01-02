La escena íntima de Año Nuevo que Lionel Messi mostró y causó furor en las redes sociales

morena messi

En aquella ocasión, Lionel Messi estuvo presente y fue testigo de cómo su sobrina se animó a cantar frente a familiares y amigos, en una noche cargada de emoción. El video de Año Nuevo volvió a poner de relieve un rasgo que suele destacarse en el rosarino: su apego a la familia y su gusto por compartir momentos simples, aun sabiendo el alcance que tienen sus publicaciones.

Sin buscar protagonismo ni estrategias de impacto, La Pulga mostró una escena cotidiana que conectó de inmediato con el público. Así, una celebración privada terminó transformándose en un fenómeno viral que reafirmó, una vez más, la fascinación que genera cada gesto del capitán argentino dentro y fuera de la cancha.