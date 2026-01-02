La escena íntima de Año Nuevo que Lionel Messi mostró y causó furor en las redes sociales
El capitán argentino compartió un momento familiar durante las celebraciones en su casa de Funes y un video protagonizado por su sobrina se volvió viral
Como ocurre cada fin de año, Lionel Messi eligió pasar las fiestas en Argentina, rodeado de su círculo más cercano y lejos del ruido cotidiano que implica su figura a nivel mundial. Instalado en su casa de Funes, el rosarino celebró la llegada de 2026 junto a su familia y, con el correr de las horas, comenzaron a conocerse pequeños detalles de esa noche que despertaron la curiosidad y el entusiasmo de los fanáticos.
Primero fueron algunas imágenes junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, en un clima relajado y distendido. Sin embargo, fue un video publicado en sus historias de Instagram el que terminó por desatar una verdadera revolución en redes sociales. La grabación muestra a Morena Messi, sobrina del astro, cantando una canción de cumbia en medio del festejo familiar.
El momento, espontáneo y sin producción alguna, reflejó la intimidad de una celebración hogareña que contrastó con la dimensión global del futbolista. Bastaron apenas unos minutos para que el clip comenzara a circular masivamente, generando miles de reacciones, comentarios y nuevas interacciones en el perfil de la joven protagonista del video.
La publicación no solo llamó la atención por tratarse de un contenido compartido directamente por Messi, algo que siempre genera impacto, sino también porque puso en primer plano a una integrante de la familia que hasta ahora tenía un perfil más bajo. Morena, de 18 años, es hija de Rodrigo Messi, el hermano mayor del capitán de la Selección argentina.
A partir de esa breve aparición, su cuenta de Instagram sumó seguidores de manera exponencial y muchos usuarios comenzaron a interesarse por su historia personal. La música ocupa un lugar central en la vida de la joven. Lejos de ser un dato nuevo, su pasión ya había quedado expuesta en un evento muy especial: su fiesta de 15 años, celebrada poco después de la consagración argentina en el Mundial de Qatar.
En aquella ocasión, Lionel Messi estuvo presente y fue testigo de cómo su sobrina se animó a cantar frente a familiares y amigos, en una noche cargada de emoción. El video de Año Nuevo volvió a poner de relieve un rasgo que suele destacarse en el rosarino: su apego a la familia y su gusto por compartir momentos simples, aun sabiendo el alcance que tienen sus publicaciones.
Sin buscar protagonismo ni estrategias de impacto, La Pulga mostró una escena cotidiana que conectó de inmediato con el público. Así, una celebración privada terminó transformándose en un fenómeno viral que reafirmó, una vez más, la fascinación que genera cada gesto del capitán argentino dentro y fuera de la cancha.
