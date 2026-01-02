Silvina Scheffler y su lucha contra la leptospirosis: "Estoy muy angustiada, peleándola"
La ex Gran Hermano permanece internada en terapia intensiva y revela los efectos físicos y emocionales de su enfermedad, mientras espera poder recibir el alta médica.
El ingreso de Silvina Scheffler a terapia intensiva por un cuadro de leptospirosis puso en evidencia lo poco conocido que aún es sobre esta enfermedad y obligó a familiares y amigos a vivir días cargados de incertidumbre y preocupación. El episodio comenzó el 22 de diciembre y trascendió públicamente una semana después, alterando la rutina de quienes la acompañan mientras aguardaban un diagnóstico definitivo y observaban cómo su estado de salud se complicaba.
En conversación con Teleshow, la modelo logró articular algunas palabras entre lágrimas: “Estoy complicada, tratando de superar los cuadros de alta temperatura. Si no, no me van a poder dar el alta en setenta y dos horas. Estoy peleándola y muy angustiada. Por eso pedí que recen por mí”, expresó, reflejando la angustia y la lucha diaria que atraviesa.
Además, Scheffler detalló los efectos secundarios de la hospitalización, que impactan en su cuerpo y en su ánimo: “Extraño mucho a mi gata, no poder ver a Simo me destroza. Estoy muy cansada, la estoy pasando mal. No puedo caminar, no puedo con mi cuerpo. Está siendo super difícil todo esto. Perdón por mi angustia”, confesó, mostrando la vulnerabilidad que atraviesa.
La ex participante de Gran Hermano 2007, conocida como La Profe, continúa internada en el Sanatorio Bazterrica debido a complicaciones que afectan su movilidad, visión y estado de ánimo. Su testimonio refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta y su pedido de acompañamiento espiritual, mientras mantiene la esperanza de recibir el alta médica en los próximos días.
Respecto a las limitaciones físicas que experimenta, detalló: “Todo es muy lento, el cuerpo no me responde, voy a tener que hacer rehabilitación mucho tiempo. Tengo que tener mucha paciencia y que la temperatura no haga estragos, que es lo más complicado cuando uno está tanto tiempo internado también”, señaló, describiendo la dificultad de adaptarse a un cuerpo debilitado tras varios días de hospitalización.
Sobre el apoyo recibido, contó: “Está una amiga de Mar del Plata que ya mañana creo que se va y después me voy a quedar sola. Es estar y esperar, sentarme y tener paciencia”. También recordó la asistencia de su hermana en los primeros días: “Mi hermana estuvo los primeros días conmigo, después volvió a Corrientes. Me trajo todo de casa, tengo incluso un vestidito por si me puedo ir”, expresó, dejando entrever el sostén familiar y la preparación para su recuperación.
