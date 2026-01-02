Silvina Scheffler y su lucha contra la leptospirosis: "Estoy muy angustiada, peleándola"

Respecto a las limitaciones físicas que experimenta, detalló: “Todo es muy lento, el cuerpo no me responde, voy a tener que hacer rehabilitación mucho tiempo. Tengo que tener mucha paciencia y que la temperatura no haga estragos, que es lo más complicado cuando uno está tanto tiempo internado también”, señaló, describiendo la dificultad de adaptarse a un cuerpo debilitado tras varios días de hospitalización.

Sobre el apoyo recibido, contó: “Está una amiga de Mar del Plata que ya mañana creo que se va y después me voy a quedar sola. Es estar y esperar, sentarme y tener paciencia”. También recordó la asistencia de su hermana en los primeros días: “Mi hermana estuvo los primeros días conmigo, después volvió a Corrientes. Me trajo todo de casa, tengo incluso un vestidito por si me puedo ir”, expresó, dejando entrever el sostén familiar y la preparación para su recuperación.

Silvina Scheffler 1