Así le respondió Juana Repetto a una hater que la atacó por su rostro y su cuerpo

En ese mensaje propio de una hater, la agresiva seguidora le dice: “Esas tetas parecen de una abuela de 80”, “Qué horrible sos”, “Pero mierda... Esa cara está más arrugada que mi vagina…”

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto parece haber perdido la paciencia y le respondió con mordacidad: “Mis tetas llevan amamantando más de 4 años y medio… Horrible debe ser lo que sentís para tirar tanta mierda…Y, a mi cara le pasaron los años, amiga, no me opero ni me hago botox, que va ser… Lamento lo de tu vagina arrugada”.

Mirá: