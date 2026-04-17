Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: la razón por la que no podrá conducir su ciclo este sábado
La conductora mantiene comunicación constante con su médico de cabecera, quien le recomendó realizar reposo y no grabar en esta oportunidad. Los detalles.
Mirtha Legrand no podrá estar al frente de la grabación de su programa este viernes debido a un resfrío. La conductora permanece en reposo y en contacto con su médico, con la intención de recuperarse cuanto antes y retomar su actividad, a la que siempre define como una de sus grandes pasiones.
A pesar del contratiempo, el ciclo se emitirá con normalidad y tendrá una reemplazante de confianza: su nieta, Juana Viale. La actriz ya conduce habitualmente Almorzando con Juana, el clásico de los domingos que sigue vigente en la pantalla de El Trece.
En esta ocasión, La Noche de Mirtha contará con la participación de Betiana Blum, Nicole Neumann, Juan Palomino, Gege Neumann y Rodrigo Cascón.
El halago de Mirtha Legrand para Nicolás Vázquez en "Rocky": "Estás fantástico"
A sus 99 años, Mirtha Legrand volvió a dejar en claro su pasión intacta por el espectáculo y dijo presente en una de las propuestas teatrales más destacadas del momento: Rocky, la adaptación escénica del clásico protagonizado originalmente por Sylvester Stallone, que en esta versión tiene al frente a Nico Vázquez.
La conductora llegó al Teatro Lola Membrives acompañada por amigos y fue parte de una función colmada de público. Su presencia no pasó desapercibida y generó expectativa desde el primer momento, en una noche que ya de por sí era especial para el elenco.
Tras el final de la obra, Mirtha tomó el micrófono y sorprendió con un elogio directo al protagonista, que fue recibido con aplausos por toda la sala: “En mi larga vida, jamás he visto un espectáculo como este, estás fantástico”, expresó, visiblemente impactada.
Además, la diva destacó el compromiso de Vázquez con el personaje, especialmente por la exigente preparación física que implicó interpretar al icónico boxeador, uno de los puntos más comentados de la puesta.
El actor, por su parte, no tardó en agradecerle públicamente a través de sus redes sociales: “Te admiro tanto Mirtha Legrand. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!”, escribió en su cuenta de Instagram junto a fotos del encuentro.
Con esta visita, Mirtha se suma a una lista de figuras que ya pasaron por la sala, entre ellas Susana Giménez, Guillermo Francella y Lionel Messi, quienes también disfrutaron del espectáculo.
A casi un año de su estreno, la obra se mantiene como uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña, con funciones a sala llena y una repercusión que incluso llegó a oídos del propio Stallone, creador del personaje original.
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