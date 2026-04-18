Invitados de La Noche de Mirtha Legrand sin "Chiquita" y Almorzando con Juana Viale del 18 y 19 de abril
Ante la ausencia momentánea de Mirtha Legrand, su nieta Juana Viale tomará el control de las dos históricas mesazas del fin de semana. Conocé a los invitados.
Este fin de semana, la pantalla de El Trece contará con una programación especial. Mirtha Legrand no estará presente en la cabecera de su ciclo para hacer reposo por un resfrío. Por este motivo, su nieta Juana Viale será la encargada absoluta de liderar las icónicas mesas del sábado y del domingo.
Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha
Para la emisión de este sábado 18 de abril a las 21:30 horas, la producción armó una mesa fuertemente vinculada a la actualidad política y periodística del país.
Bajo la conducción excepcional de la actriz, los invitados que cenarán y debatirán en La Noche de Mirtha serán: el reconocido periodista político Edgardo Alfano, el empresario Ricardo Biasotti, la legisladora Carolina Losada y el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi.
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Quiénes son los invitados de Almorzando con Juana
Por su parte, el tradicional almuerzo dominical del 19 de abril mantendrá su clásico horario de las 13:45 horas con una mesa mucho más distendida y orientada al mundo del espectáculo, la moda y la gastronomía.
Para esta nueva y relajada edición de Almorzando con Juana, las figuras convocadas para acompañar a la anfitriona son: la primera actriz Betiana Blum, la modelo Nicole Neumann, el reconocido actor Juan Palomino, la conductora Gege Neumann y el cocinero Rodrigo Cascón.
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