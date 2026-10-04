Juana Viale habló de su presente sentimental: "Estoy enamorada, pero..."
Durante "La noche de Mirtha", la actriz y conductora reveló que está enamorada, pero sorprendió con un particular detalle de su relación.
Luego de haber confirmado públicamente en televisión que su historia de amor con Yago Lange había llegado a su fin tras cuatro años de relación, Juana Viale volvió a convertirse en el centro de atención. La conductora sorprendió a los comensales y a la audiencia de "La noche de Mirtha", el programa emitido por El Trece, al realizar una llamativa e íntima confesión sobre el estado actual de su corazón.
Durante el desarrollo de la mesa, la nieta de Mirtha Legrand mantenía un distendido ida y vuelta con sus invitados cuando la charla se derivó hacia las cuestiones afectivas. Fue en ese momento cuando la presentadora hizo una revelación sorpresiva, dejando flotando una serie de interrogantes sobre el vínculo que mantiene en el presente.
La conversación se encendió cuando Barbie Simons comenzó a relatar que estaba enamorada. En ese marco, Juana Viale tomó la palabra para reflexionar sobre los comentarios de la vida privada de los demás y expresó: "Yo no conecto con lo que se cuenta de la vida de los demás, nunca se nada"
Aprovechando el pie, el periodista Luis Novaresio decidió ir al hueso y le consultó directamente a la anfitriona: "¿Vos estás enamorada?". Sin titubear y con absoluta honestidad, la actriz contestó sincera: "Yo estoy enamorada".
La declaración tomó por sorpresa a Simons, quien intervino para acotar: "Pero vos llevas bastante de novia...". Ante la suposición de su invitada, la conductora se apuró en aclarar cuál es su verdadero estado civil: "No, yo no estoy en pareja".
Frente a la reacción de la invitada, quien retrucó diciendo "Ah pero pensé que estabas", la nieta de Mirtha Legrand explicó la diferencia entre su sentir y su estatus sentimental: "Pero bueno, no estoy. Estoy enamorada pero no estoy en pareja".
Buscando profundizar en el misterioso cuadro amoroso de la presentadora, Novaresio indagó: "¿Sos correspondida?". Lejos de extenderse en detalles, la conductora comentó sin profundizar y prefirió eludir la respuesta dejando el tema picando: "No lo sé, vamos a un corte".
Esta singular revelación en la mesa se produce muy poco tiempo después de que la propia Juana disipara los rumores de ruptura que circulaban en los medios tras varias semanas. En su paso por el ciclo "Otro Día Perdido", la actriz reconoció que no estaba más en pareja con Yago Lange tras cuatro años. En aquella oportunidad, aseguró: "No seguimos juntos".
De esta manera, la conductora generó aún más intriga sobre su actualidad amorosa con esta reciente declaración.
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