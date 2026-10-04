Juana Viale habló de su presente sentimental: "Estoy enamorada, pero..."

Frente a la reacción de la invitada, quien retrucó diciendo "Ah pero pensé que estabas", la nieta de Mirtha Legrand explicó la diferencia entre su sentir y su estatus sentimental: "Pero bueno, no estoy. Estoy enamorada pero no estoy en pareja".

Buscando profundizar en el misterioso cuadro amoroso de la presentadora, Novaresio indagó: "¿Sos correspondida?". Lejos de extenderse en detalles, la conductora comentó sin profundizar y prefirió eludir la respuesta dejando el tema picando: "No lo sé, vamos a un corte".

Esta singular revelación en la mesa se produce muy poco tiempo después de que la propia Juana disipara los rumores de ruptura que circulaban en los medios tras varias semanas. En su paso por el ciclo "Otro Día Perdido", la actriz reconoció que no estaba más en pareja con Yago Lange tras cuatro años. En aquella oportunidad, aseguró: "No seguimos juntos".

De esta manera, la conductora generó aún más intriga sobre su actualidad amorosa con esta reciente declaración.