“Y nos vamos ya a probar la tabla”, anticipó en otro de los videos. Poco después, apareció caminando con el equipo de color rojo rumbo a la playa, donde la esperaba el primer contacto con el mar. “Está increíble. Nos vamos ya al agua”, expresó mientras registraba el entorno.

Antes de comenzar, la conductora dejó una marca personal en su tabla: utilizó una piedra para dibujar un corazón sobre la superficie roja. Luego llegó el momento de ponerse a prueba en el agua. En las imágenes se la observó de espaldas, con el pelo mojado y el equipo junto a su cuerpo, mientras se acercaba a la zona de práctica.

Para la ocasión, Juana eligió un traje de baño de dos piezas. También quedaron a la vista los distintos tatuajes que lleva en la espalda y los brazos. Finalmente, consiguió subirse a la tabla y mantener el equilibrio mientras avanzaba sobre una ola cerca de la costa. La secuencia, registrada desde cierta distancia, mostró el instante en que pudo concretar el desafío.

“¡Vamos! Lo logré”, festejó con entusiasmo al compartir el resultado de su primera experiencia de la jornada.

El viaje también tuvo espacio para los encuentros y los momentos distendidos. Juana estuvo acompañada por distintas personas, entre ellas el relator de surf Mateo Rojas. En una de las fotografías que publicó se la vio sonriente junto a dos hombres, los tres con anteojos de sol y bebidas en las manos. La postal, tomada al aire libre, estuvo acompañada por una frase en inglés y la bandera salvadoreña.

La relación de Juana con las actividades deportivas y al aire libre no es nueva. En octubre pasado, la conductora había participado de una salida de ciclismo en Catamarca, donde compartió un recorrido por caminos de la provincia junto a otros aficionados y referentes de esa disciplina.

Aquella experiencia también tuvo su registro en las redes sociales. Las imágenes fueron publicadas por Juan Pablo Cadario, campeón de maxi yachts y referente del ambiente náutico, quien suele acompañarla en este tipo de propuestas. En las fotografías se pudo ver al grupo atravesando caminos sinuosos, rodeados de montañas y de un paisaje natural que alternaba sectores despejados con un cielo cubierto de nubes.

“Catamarca Training Camp 2026, día uno. Salida de dos horas ni bien llegamos a El Rodeo para mover piernas y activar”, escribió Cadario al presentar las primeras imágenes de la actividad. En las postales aparecían los participantes con sus bicicletas, cascos y ropa deportiva durante el recorrido por la localidad.

Más allá del entrenamiento, la salida también permitió disfrutar del entorno y compartir una experiencia grupal. Hubo tiempo para hacer pausas, conversar y contemplar el paisaje, en una propuesta que combinó movimiento y recreación.

Esta vez, Juana eligió cambiar las montañas por las playas de El Salvador. Con una tabla confeccionada por un shaper local, un corazón dibujado sobre ella y la satisfacción de conseguir pararse sobre una ola, la conductora volvió a mostrar su costado más aventurero. Una escapada que le permitió alejarse momentáneamente de sus compromisos televisivos y dedicar tiempo a otra de las actividades que disfruta.