Juana Viale hizo una picante confesión sobre su adolescencia

Juana Viale

Tal es así que fue en ese momento cómo se conoció una faceta de Juana Viale que antes había pasado de largo. Lo cierto es que, en la mitad del juego, Dente expresó: "Yo nunca me agarré a piñas". Justo en ese momento y tras escuchar la frase del conductor, la nieta de Mirtha Legrand comenzó a reírse de manera inesperada dando a entender que algún momento así había sucedido en su vida.

"¿A qué Juana nos vamos?", preguntó el bailarín. "Era una Juana guerrera, muy adolescente, muy reaccionaria", indicó Viale. "¿La de 'no entendés lo que es basta'?", le preguntó Dente en referencia a la icónica frase que Juana dijo en un móvil hace muchos años. "Más joven, porque ahí tenía 17 años", le respondió la actriz.

Debido a la sorpresa y repercusión que esto generó, Juana detalló: "No me gustó lo que no me quisieron decir. No me lo quisieron decir a la cara y me pareció demasiado cobarde". Sin embargo, en medio de sus confesiones, cerró: "Pero no se hace, no hay que agarrarse a piñas. Hay que hacer el amor".