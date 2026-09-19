El elegante look de Juana Viale para ocupar el lugar de Mirtha Legrand en La noche de Mirtha

El saco le aportó una impronta formal al vestuario, mientras que para completar la propuesta eligió sandalias de taco alto en tonos metalizados, con sutiles detalles de color en las tiras de los tobillos.

Para el pelo, en tanto, optó por llevarlo suelto y con efecto húmedo, un detalle que terminó de darle una estética moderna al estilismo elegido para ponerse al frente de la mesaza.