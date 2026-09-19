El elegante look de Juana Viale para ocupar el lugar de Mirtha Legrand en La noche de Mirtha
Mientras la Chiqui continúa internada, su nieta quedó al frente de la tradicional mesaza del sábado y sorprendió con el look que eligió para la ocasión.
Un vestido negro con detalles de cristales fue la apuesta de Juana Viale para una noche especial en televisión. La conductora eligió un estilismo elegante y moderno para encabezar la tradicional mesaza del sábado, en una emisión en la que nuevamente ocupó el lugar de Mirtha Legrand.
La Chiqui permanece internada por un cuadro de neumopatía y, mientras continúa su recuperación, su nieta quedó a cargo de La noche de Mirtha y recibió a Guillermo Pfening, Juana Repetto, Jésica Bossi, Álvaro Navia y Martín Menem.
Antes de comenzar con la presentación de los invitados, Juana dedicó unas palabras a su abuela y explicó su presencia al frente del ciclo. “Otro sábado que estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”, expresó.
Además de su mensaje, la nieta de Mirtha captó la atención por el outfit elegido para la ocasión. El negro fue el gran protagonista de una propuesta que combinó diferentes texturas y detalles brillantes.
Los detalles del look que eligió Juana Viale
Al momento de revelar qué llevaba puesto, Juana Viale describió cada una de las prendas que formaban parte del conjunto. “Me puse un vestido en crepé de seda negro con flecos de cristales y un saco con solapas en crepé de lana”, contó Juana.
El saco le aportó una impronta formal al vestuario, mientras que para completar la propuesta eligió sandalias de taco alto en tonos metalizados, con sutiles detalles de color en las tiras de los tobillos.
Para el pelo, en tanto, optó por llevarlo suelto y con efecto húmedo, un detalle que terminó de darle una estética moderna al estilismo elegido para ponerse al frente de la mesaza.
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