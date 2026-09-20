La sorpresiva pregunta de Juana Viale a Juana Repetto sobre su ex

En ese sentido, la intérprete aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los giros que dio su carrera en función del cuidado de sus niños, recordando: “Yo decidí muchos años vivir así. Por eso volví al teatro. Por un momento dejé mucho todo”.

La autoexigencia en el rol de madre y el cambio de perspectiva con el paso del tiempo

En otro tramo del programa, la conversación se centró en los desafíos de la maternidad. La actriz expuso una mirada crítica respecto a la presión que sienten los progenitores al intentar cumplir con estándares elevados en la crianza. Al abordar este tema, remarcó cómo esa búsqueda de perfección resulta contraproducente en el día a día señalando: “En líneas generales, uno se da cuenta de que la autoexigencia como madre o padre te termina llevando a un nivel de frustración, porque es imposible ser perfecto y terminás siendo peor padre”.

Para finalizar, la artista repasó su propia evolución al atravesar las distintas etapas de la maternidad y explicó cómo modificó su perspectiva con la llegada de su segundo hijo: “Ya con el del medio fui más tranquila porque empecé a negociar. Todas las decisiones eran 100% mías”.