La sorpresiva pregunta de Juana Viale a Juana Repetto sobre su ex
La conductora recibió la visita de la actriz en la mesaza quien habló de sus hijos, pero Viale fue por más y le preguntó por su ex pareja, Sebastián Graviotto. Los detalles.
Durante su participación en el emblemático ciclo "La noche de Mirtha", conducido en esta ocasión por Juana Viale, Juana Repetto vivió un descolocante cruce cuando la anfitriona lanzó un interrogante en pleno aire respecto a la ocupación laboral de su ex pareja, Sebastián Graviotto. Ante la sorpresiva consulta, la actriz comenzó con una respuesta en tono jocoso para luego precisar detalles sobre el trabajo de su ex esposo y el impacto que este genera en la rutina del hogar.
El momento de incomodidad se desató en la reconocida mesaza cuando la conductora interrumpió la conversación habitual para indagar de forma directa: “¿Qué hace Sebastián? ¿Puedo preguntar?”
Frente a esta pregunta que la tomó desprevenida, Repetto aclaró el desempeño profesional de Graviotto en el ámbito deportivo y explicó el motivo de sus constantes ausencias: “Es instructor de esquí y de snowboard, entonces está en la nieve. Hace temporada acá y allá”.
Inmediatamente, Viale quiso profundizar sobre la logística familiar y repreguntó sobre la posibilidad de sumar al resto de los integrantes a esas travesías de trabajo: “¿No se puede llevar a los chicos?”
Sin embargo, la invitada descartó de plano esa alternativa y dejó en claro que la distancia es parte del compromiso laboral de su pareja: “Me muero, no. Igual, labura de verdad cuando se va los meses que está allá. Trabaja todos los días y todo el día”.
En ese sentido, la intérprete aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los giros que dio su carrera en función del cuidado de sus niños, recordando: “Yo decidí muchos años vivir así. Por eso volví al teatro. Por un momento dejé mucho todo”.
La autoexigencia en el rol de madre y el cambio de perspectiva con el paso del tiempo
En otro tramo del programa, la conversación se centró en los desafíos de la maternidad. La actriz expuso una mirada crítica respecto a la presión que sienten los progenitores al intentar cumplir con estándares elevados en la crianza. Al abordar este tema, remarcó cómo esa búsqueda de perfección resulta contraproducente en el día a día señalando: “En líneas generales, uno se da cuenta de que la autoexigencia como madre o padre te termina llevando a un nivel de frustración, porque es imposible ser perfecto y terminás siendo peor padre”.
Para finalizar, la artista repasó su propia evolución al atravesar las distintas etapas de la maternidad y explicó cómo modificó su perspectiva con la llegada de su segundo hijo: “Ya con el del medio fui más tranquila porque empecé a negociar. Todas las decisiones eran 100% mías”.
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