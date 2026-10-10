Juana Viale reveló qué fue lo primero que hizo Mirtha Legrand tras recibir el alta médica
La conductora contó al aire el distendido paseo que protagonizó la diva con su nieto Nacho Viale apenas abandonó el Sanatorio Mater Dei.
Tras casi tres semanas de internación por un cuadro respiratorio, Mirtha Legrand recibió el alta médica y su regreso a casa vino acompañado de una particular anécdota familiar. Durante la emisión de La Noche de Mirtha, su nieta Juana Viale abrió el programa celebrando la recuperación de la diva y detalló cuál fue la primera actividad que realizó apenas abandonó el centro de salud.
Un paseo en auto antes del regreso a casa
Lejos de ir directo a descansar a su departamento, la legendaria conductora prefirió aprovechar sus primeros minutos en libertad para distenderse en la vía pública. Según relató Juana entre risas ante los invitados del ciclo, "La Chiqui" decidió realizar una recorrida urbana junto a su nieto y productor, Nacho Viale, antes de instalarse nuevamente en su hogar.
"Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica fue irse con Nacho a dar una vuelta en auto", reveló la actriz al aire, dejando en evidencia el buen ánimo y la vitalidad con la que la diva de los almuerzos afrontó la salida del sanatorio tras completar de manera favorable su rehabilitación kinesiológica.
Recuperación favorable y retorno a la pantalla
La salida médica de la conductora se produjo luego de 18 días de internación en el Sanatorio Mater Dei a causa de una neumopatía. A lo largo del proceso, tanto los partes médicos institucionales como las declaraciones de su entorno cercano mantuvieron la tranquilidad sobre su evolución, destacando la predisposición y actividad permanente de la diva.
Con Mirtha ya instalada en su domicilio completando el tramo final de su recuperación, la producción del programa alista los detalles para su esperado regreso a las pantallas de El Trece, mientras Juana continúa al frente de la conducción de las tradicionales mesazas del fin de semana.
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