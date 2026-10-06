“La alegría es total”: así comunicó la familia de Mirtha Legrand el alta médica

Mirtha Legrand continúa su recuperación en casa

Tras 18 días bajo atención médica, la conductora finalmente pudo regresar a su hogar acompañada por sus seres queridos. De esta manera, comenzará una nueva etapa de recuperación fuera del sanatorio y rodeada por su familia.

“Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación”, expresó el Sanatorio Mater Dei en el cierre del comunicado oficial.

Por el momento, la prioridad estará puesta en su recuperación y en seguir las indicaciones médicas desde su domicilio. Su regreso a la televisión quedará sujeto a cómo avance en los próximos días, mientras familiares y seguidores celebran la noticia de su alta.