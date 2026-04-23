Mirtha Legrand volvió a llevar tranquilidad sobre su salud: "Un poco más de reposo"

Como es de esperarse, será Juana Viale quien tome la posta nuevamente este sábado 25 de abril, con el carisma que ya caracteriza a la nieta de la diva.

juana viale

Paralelamente, crece la expectativa sobre si este reposo afectará sus planes para el día siguiente. De acuerdo a la información que trascendió, Mirtha tenía previsto asistir a la entrega de los Martín Fierro de la Moda 2026, evento que se llevará a cabo este domingo bajo la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda. Su presencia en la alfombra roja dependerá de su evolución en las próximas horas.

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