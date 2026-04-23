Mirtha Legrand volvió a llevar tranquilidad sobre su salud: "Un poco más de reposo"
La diva rompió con todo tipo de especulaciones alrededor de su "cuadro viral", al cual calificó de "normal para esta época del año".
Como es de público conocimiento, Mirtha Legrand se encuentra en su casa, recuperándose de un cuadro gripal y sin poder llevar a cabo sus habituales quehaceres, entre los que se encuentra la grabación de "La Noche de Mirtha", su ciclo que se emite los sábados por la noche por la pantalla de El Trece.
Luego de que surgieran algunas versiones respecto a la gravedad en el estado de salud de la conductora, fue ella misma quien volvió a utilizar sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores: "¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme".
Seguidamente, mostró gratitud ante el interés por su situación: "Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau"
Una mesa ecléctica en "La Noche de Mirtha" y la incógnita de los Martín Fierro
A pesar del cambio de anfitriona, la producción ha garantizado una lista de invitados que promete diversidad en el debate y el entretenimiento. Para la próxima emisión, se sentarán a la mesa el músico Joaquín Levinton, la actriz Andrea Frigerio, el médico especialista Conrado Estol y la cantante Ángela Leiva.
Como es de esperarse, será Juana Viale quien tome la posta nuevamente este sábado 25 de abril, con el carisma que ya caracteriza a la nieta de la diva.
Paralelamente, crece la expectativa sobre si este reposo afectará sus planes para el día siguiente. De acuerdo a la información que trascendió, Mirtha tenía previsto asistir a la entrega de los Martín Fierro de la Moda 2026, evento que se llevará a cabo este domingo bajo la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda. Su presencia en la alfombra roja dependerá de su evolución en las próximas horas.
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