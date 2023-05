Los detalles del noviazgo de Juana Viale con un empresario millonario y de más de 70 años: quién es

Detalló que “él es una persona muy amiga de Mirtha y de Marcela Tinayre, eso está súper chequeado y confirmado, pero por otro lado me había llegado que ella estaba saliendo con uno de sus hijos. Estaba todo medio raro y me contacté con alguien cercano a la familia que me confirma que tienen algo, me dicen que en reuniones familiares se los ve de la mano a Mauricio y a Juana”.

“Me decían que los habían visto en ese plan pero también me dijeron que no es un vínculo exclusivo: ella ha viajado a Europa y él ha ido a reuniones con otras señoritas. Yo no sé me dicen si él está en una relación formal”, agregó la influencer.

“Lo que también me dijeron es que él ayudaría a la hija de Juana a estudiar en el exterior en Europa, Ámbar está estudiando allí y me dijeron que él habría ayudado económicamente a que esto se haga. Esto es lo que me dice el entorno cercano a Filiberti”, sostuvo Pochi.

Y finalizó con más detalles: “Él le enviaría cierta cantidad de dinero importante y que los ven de la mano en reuniones pero también me dicen que no sería un vínculo exclusivo, eso es lo que me llegó”.