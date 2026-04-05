¿Nació el amor?: el apasionado beso de Brian Sarmiento con Danelik en Gran Hermano
Después de días de tensión y coqueteo, la fiesta del sábado dejó un momento clave que encendió la casa.
La última fiesta en Gran Hermano Generación Dorada tuvo de todo, pero hubo una escena que se llevó todas las miradas: Brian Sarmiento y Danelik Galazán protagonizaron un beso que terminó de confirmar lo que venía insinuándose desde hace días.
Todo ocurrió cuando comenzó a sonar Careless Whisper, de George Michael. En ese clima íntimo, Danelik se acercó sin dudarlo y besó a Brian, poniendo fin a una larga seguidilla de miradas, juegos y acercamientos que venían creciendo dentro de la casa.
La relación entre ambos ya venía dando que hablar. Entre risas, roces y momentos compartidos, la química se hacía cada vez más evidente, especialmente desde una prueba semanal en la que también coincidieron con otros participantes como Luana Fernández y Franco Zunino. Sin embargo, hasta ese momento, ninguno de los dos había definido con claridad qué pasaba entre ellos.
Días antes del beso, Andrea del Boca había ido directo al punto y le preguntó a Sarmiento si estaba enamorándose. Él respondió con cautela: “La quiero mucho, somos seres humanos que nos gusta compartir”.
La charla continuó con opiniones cruzadas dentro de la casa. Yipio fue más frontal: “Yo soy un ser humano al que le gusta compartir y no me ando sobando con gente, tiene que haber atracción sexual”.
Finalmente, el propio Brian terminó reconociendo lo evidente: “Se llama tensión sexual”. Aun así, buscó mantener cierta distancia emocional al hablar con Danelik, dejando en claro que “quiere seguir siendo amigos y divirtiéndose” y que “si en algún momento pinta desconocerse, pintará”.
El beso no solo marcó un antes y un después en su vínculo, sino que también suma un nuevo foco de atención en una casa donde cada gesto puede cambiar el juego. Como era de esperarse, en cuestión de minutos se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no dudaron en dejar su comentario opinando sobre la situación.
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