¿Nació el amor?: el apasionado beso de Brian Sarmiento con Danelik en Gran Hermano

Finalmente, el propio Brian terminó reconociendo lo evidente: “Se llama tensión sexual”. Aun así, buscó mantener cierta distancia emocional al hablar con Danelik, dejando en claro que “quiere seguir siendo amigos y divirtiéndose” y que “si en algún momento pinta desconocerse, pintará”.

El beso no solo marcó un antes y un después en su vínculo, sino que también suma un nuevo foco de atención en una casa donde cada gesto puede cambiar el juego. Como era de esperarse, en cuestión de minutos se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no dudaron en dejar su comentario opinando sobre la situación.