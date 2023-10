Picante: Juana Viale la mandó al frente a Charlotte Caniggia por dejarla plantada en su programa

Ángel de Brito compartió detalles sobre el incidente en los últimos días: "Me cuentan que el representante de Charlotte dejó llorando a la productora que lo llamaba insistentemente para tratar de arreglar el tema. Ahí es que Nacho llama a Esperón y le pidió que se disculpe con al productora. Que se retracte".

La que volvio tranqui a la tele, es la nietisima Juana Viale, que se despacho con gusto contra Charlotte Caniggia en #AlmorzandoConJuana.#RATING

Picos de 6,5 y por momentos liderando en algunos minutos en @eltreceoficial

Picos de 6,5 y por momentos liderando en algunos minutos en @eltreceoficial pic.twitter.com/qREPsjKeSv — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) October 29, 2023

Durante su esperado regreso a Canal 13, antes de presentar a sus invitados, Juana Viale no titubeó al abordar la situación, manifestando su clara incomodidad por la decisión de Charlotte. Con un tono crítico, compartió algunos detalles controvertidos.

"La señorita Charlotte Caniggia no viene a la mesa hoy porque no se sentía de humor para venir y el representante maltrató a toda mi producción y todas mis productoras, porque la señorita se había comprometido a venir y no vino", reveló Juana solo minutos después de iniciar el programa.

Con evidente molestia y debido a la seriedad y organización que caracterizan su programa, Juana no escatimó en palabras directas, enfocándose particularmente en el mánager: "¿Qué se puede esperar de un burro, que no sea otra cosa que una patada? ”.

Lejos de darle un descanso al tema, cuando llegó el momento de presentar a Darío Barassi, el conductor del programa, nuevamente se tocó el asunto y Juana compartió detalles polémicos sobre el comportamiento del representante de Charlotte: "Insultó… no insultó verbalmente pero destrató mucho a mis productoras y eso no se hace".