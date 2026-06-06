Quiénes son los invitados de Almorzando con Juana Viale este domingo 7 de junio
Juanita Viale compartirá la mesa con reconocidas figuras de la actuación y un histórico cronista del mundo del espectáculo. Enterate acá.
Este domingo 7 de junio, Juana Viale volverá a ponerse al frente de una nueva edición de Almorzando con Juana, ciclo en el que compartirá la mesa con invitados provenientes de distintos ámbitos del espectáculo.
La emisión, que saldrá al aire desde las 13:45, contará con la presencia de Patricia Palmer, una de las actrices más reconocidas de la televisión y el teatro argentino, quien repasará parte de su extensa trayectoria.
La propuesta también sumará a Dan Breitman y a Minerva Casero, actriz e hija de Alfredo Casero, quienes compartirán sus proyectos profesionales y experiencias dentro del mundo artístico.
Además, entre los convocados estarán Martín Salwe, conocido por su trabajo como cronista y notero, y Rocío Robles, quien en los últimos meses quedó en el centro de la atención mediática por su relación con Adrián Suar.
Con este variado grupo de invitados, Juana buscará combinar actualidad, entretenimiento y anécdotas personales en una nueva jornada de almuerzo y charla.
Se viene el esperado encuentro entre Wanda Nara y Mirtha Legrand
Todo indica que Wanda Nara sumará una nueva aparición televisiva de alto impacto. Según trascendió en las últimas horas, la empresaria habría aceptado una invitación muy especial para sentarse en la mesa de Mirtha Legrand, un espacio reconocido por las preguntas filosas y las entrevistas sin rodeos.
La conductora mantiene desde hace tiempo un vínculo laboral con Telefe, situación que en más de una oportunidad dificultó su presencia en programas emitidos por la competencia. De hecho, una breve aparición suya durante una participación de L-Gante en otra señal generó controversia dentro de la emisora.
Pese a esos antecedentes, todo parece indicar que las gestiones llegaron a buen puerto y que la mediática finalmente compartirá una cena televisada con La Chiqui, donde abordaría distintos temas de actualidad vinculados a su vida personal y profesional.
La información fue revelada por Guido Záffora en Calabró 107.9 (El Observador), quien aseguró: “Mirtha invitó a Wanda a su mesa y Telefe autorizó esta invitación. Wanda confirma que va a ir a comer a la mesa de Mirtha a solas”.
El periodista también contó detalles de la conversación que mantuvo con la empresaria durante la entrega de los Martín Fierro. “Yo estuve averiguando, está la invitación, están las tratativas y me dijeron que muy pronto”, señaló. Luego anticipó lo que podría ser uno de los encuentros más comentados de la televisión: “Se viene un encuentro picante. Mirtha no le va a dejar pasar una”.
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