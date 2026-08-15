Arranca la venta general de entradas para el PopFest: cómo adquirir los tickets para el festival de Pop Radio
Tras la preventa exclusiva, este sábado se habilitó el expendio general de localidades para la primera edición del evento organizado por Pop Radio.
Tras finalizar la etapa de preventa exclusiva para clientes de Mastercard del BNA, todo está listo para el gran desembarco en la taquilla: este sábado 15 de agosto se abrirá oficialmente la venta general de entradas para el PopFest, el flamante festival de la Pop Radio 101.5 que promete convertirse en una de las grandes citas musicales del año.
Los tickets podrán adquirirse a través de la plataforma digital Pulso Tickets (www.pulsotickets.com).
La cita imperdible tendrá lugar el próximo sábado 5 de diciembre de 2026 en el predio de Parque Norte (Av. Cantilo y Güiraldes, frente a Ciudad Universitaria, CABA), un espacio al aire libre que combinará shows en vivo sobre un imponente escenario de escala internacional, experiencias interactivas y un completo patio gastronómico.
Quiénes son los artistas que participan en PopFest, el festival de música de Pop Radio
Bajo la figura central del aclamado músico colombiano Juanes, el festival reunirá a una constelación de referentes consagrados y talentos que marcan el pulso de las tendencias actuales en la escena nacional.
El line-up confirmado incluye a artistas y bandas de la talla de:
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Conociendo Rusia
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La Delio Valdez
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Turf
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Ángela Leiva
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Estelares
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Coti
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Yami Safdie
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Y muchos más artistas invitados
Con una propuesta pensada para disfrutar de una jornada integral de música y entretenimiento, la apertura de la venta general este sábado representa la oportunidad ideal para asegurar un lugar en el primer festival histórico de la emisora.
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