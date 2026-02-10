Juanita Tinelli y Tomás Mazza blanquearon su romance con un tierno beso
Durante una transmisión de streaming, el influencer y la hija de Tinelli blanquearon su relación luego de meses de rumores. Los detalles.
Lo que durante semanas se manejó como una serie de especulaciones y rastros en plataformas digitales, finalmente alcanzó el estatus de certeza absoluta este lunes. Juana Tinelli y el reconocido creador de contenido fitness, Tomás Mazza, decidieron romper el misterio de una forma moderna y directa: a través de una transmisión de streaming que culminó con la pareja dándose un beso frente a miles de espectadores.
La confirmación tuvo lugar en un ambiente relajado y espontáneo. La modelo y el influencer compartieron anécdotas y mostraron una evidente complicidad durante el vivo. A medida que la interacción avanzaba, la atmósfera romántica se volvió innegable hasta que, ante la insistencia de sus seguidores y la fluidez de la charla, sellaron el momento con un beso que rápidamente se volvió tendencia en todas las redes sociales.
Este noviazgo representa el cruce de dos universos mediáticos muy potentes. Por un lado, Juana Tinelli, de 23 años, carga con el legado de una de las familias más influyentes del espectáculo argentino. La hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles ha logrado construir un camino propio en el modelaje de alta costura, dividiendo su tiempo entre las exigentes pasarelas de Europa y sus proyectos en Buenos Aires.
Por otro lado, Tomás Mazza se erige como un referente indiscutido de la nueva era de ídolos digitales. Con una comunidad de millones de seguidores, su contenido enfocado en el entrenamiento físico, la alimentación y el estilo de vida lo ha posicionado en la cima de plataformas como TikTok e Instagram. Aunque el vínculo habría nacido hace varios meses, ambos optaron por la cautela antes de exponer su relación ante el gran público.
Tras la oficialización, el apoyo de los usuarios fue masivo, inundando los perfiles de la pareja con mensajes positivos. La atención ahora se desplaza hacia el entorno familiar, especialmente hacia la posible reacción de Marcelo Tinelli, conocido por el estrecho vínculo que mantiene con sus hijos y su habitual sentido del humor respecto a sus parejas.
Actualmente, ambos atraviesan un presente profesional exitoso en Buenos Aires. Mientras Juana se enfoca en campañas publicitarias y se involucra en el diseño, Mazza continúa fortaleciendo su marca personal en el mundo del bienestar. Tras este "blanqueo" oficial, se anticipa que la pareja comience a mostrar más de su vida privada, consolidándose como uno de los romances más seguidos de la temporada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario