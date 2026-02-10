Juanita Tinelli y Tomás Mazza blanquearon su romance con un tierno beso

Tras la oficialización, el apoyo de los usuarios fue masivo, inundando los perfiles de la pareja con mensajes positivos. La atención ahora se desplaza hacia el entorno familiar, especialmente hacia la posible reacción de Marcelo Tinelli, conocido por el estrecho vínculo que mantiene con sus hijos y su habitual sentido del humor respecto a sus parejas.

juanita mazza

Actualmente, ambos atraviesan un presente profesional exitoso en Buenos Aires. Mientras Juana se enfoca en campañas publicitarias y se involucra en el diseño, Mazza continúa fortaleciendo su marca personal en el mundo del bienestar. Tras este "blanqueo" oficial, se anticipa que la pareja comience a mostrar más de su vida privada, consolidándose como uno de los romances más seguidos de la temporada.