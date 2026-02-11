El gesto de Candelaria Tinelli hacia Juana que no pasó desapercibido tras la disputa familiar

El gesto fue interpretado por muchos seguidores del clan Tinelli como una señal indirecta frente a las versiones de conflicto familiar que circularon en las últimas semanas y volvió a generar repercusión en redes.

Juana Tinelli confirmó su relación y sorprendió con la reacción de su papá

Más allá del intercambio que mantuvo en redes, Juana Tinelli volvió a ubicarse entre las principales tendencias luego de hacer público su romance con el streamer Tomás Mazza, una relación que hasta ahora se mantenía lejos del foco mediático.

La noticia tomó mayor relevancia cuando Marcelo Tinelli se expresó al respecto en su cuenta de X y reveló que se enteró del vínculo de una forma inesperada, dejando en claro que no estaba al tanto del noviazgo.

La confirmación llegó tras la participación de Juana en el streaming de Mazza. Durante la transmisión, la química entre ambos fue evidente: compartieron anécdotas de su primer encuentro, se mostraron cómplices frente a cámara y, sobre el cierre, protagonizaron un beso apasionado que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Marcelo Tinelli sobre Juanita enamorada

En medio de la repercusión, el conductor respondió a un mensaje que le consultaba sobre la relación y sorprendió con su sinceridad al admitir que desconocía el romance hasta ese momento.

“Marce querido, qué lindo tener a una hija enamorada. ¿Sensaciones?“, le preguntó el periodista Juan Etchegoyen en Twitter. ”No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche”, respondió Marcelo, dejando en evidencia que la confirmación también lo tomó por sorpresa.