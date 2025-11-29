Juanita y Marcelo Tinelli volvieron a mostrarse juntos tras la interna familiar: así fue el reencuentro
Después del descargo de la modelo, volvió a encontrarse con su padre en un intento por cerrar la etapa de conflictos.
La tensión dentro del clan Tinelli sumó un nuevo capítulo cuando Juanita Tinelli decidió dar un giro y acercarse nuevamente a Marcelo Tinelli, apenas días después del fuerte descargo que realizó en contra de su padre por la amenaza de muerte que denunció.
En las últimas horas, ambos aparecieron en un video publicado en la cuenta de Instagram de Marcelo, donde se los ve disfrutando juntos mientras interpretan la canción “Vivir así es morir de amor” de Nathy Peluso, y el posteo estuvo acompañado por un “Te amo”.
El gesto público parece indicar que el vínculo comienza a recomponerse y deja abierta la posibilidad de que también haya un acercamiento con sus hermanas, Candelaria y Micaela, con quienes la relación atravesó momentos de distancia.
Qué dijo Juanita Tinelli sobre su papá,Marcelo Tinelli
Juanita Tinelli quien mantiene un perfil bajo, estuvo en boca de todos, luego del contundente comunicado que la joven compartió semanas atrás, tras denunciar que había recibido amenazas de muerte. Su mensaje, publicado en redes sociales, generó un fuerte impacto por la crudeza de sus palabras y por el lugar que decidió tomar frente a la exposición mediática que rodea a su familia.
En su descargo, Juanita abrió el texto con una reflexión que dejó en claro el proceso personal que atraviesa: "Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra".
Con el correr del comunicado, explicó por qué eligió hablar públicamente y el contexto que la llevó a hacerlo: "Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho".
La joven también se refirió al costo emocional que implicó priorizar durante años a su familia: "Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma. Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia, desde la entrega y desde ese instinto de cuidar. Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional, y mis propios límites. Y hoy elijo recuperarlos".
Y sumó, "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad".
También reflexionó sobre lo que significa ser una Tinelli: "Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante tantos años. Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar".
Finalmente, cerró su mensaje dejando en claro que su postura no está desligada del vínculo afectivo con su padre: "Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco”.
