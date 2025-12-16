Judeline presenta "Verano Saudade", un EP marcado por colaboraciones internacionales

Fiel a su impulso inconformista, Judeline trasciende géneros y fronteras con un repertorio que reúne cinco colaboraciones internacionales. Cada tema abre la puerta a un nuevo paisaje musical: la calidez de la bossa nova junto a Dellafuente en “tiempo pasa”, la energía del funk carioca con MC Morena en la sensual “TÚ ET MOI”, los matices melancólicos de la bachata en su encuentro con Amaia en “com você”, la cadencia expansiva del afrobeat junto a Pa Salieu en “mi breve juventud” y la experimentación de club de la mano de Sega Bodega en la hipnótica “PIKI”. En conjunto, estas alianzas construyen un mapa sonoro que confirma la versatilidad y la ambición artística de una Judeline que cierra este 2025 en un momento de enorme crecimiento.