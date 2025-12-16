Judeline presenta "Verano Saudade", un EP marcado por colaboraciones internacionales
La gaditana lanza un proyecto que fusiona bossa nova, funk carioca, bachata, afrobeat y sonidos de club, reafirmando su libertad creativa y su mirada global.
“VERANO SAUDADE” es el nuevo EP de Judeline, una obra de cinco canciones que captura ese instante suspendido entre estaciones donde la nostalgia se mezcla con el deseo de volver a vivir lo que ya quedó atrás. En este proyecto, la artista gaditana se sumerge en un territorio emocional marcado por el paso del tiempo, la pérdida de la juventud y la búsqueda de una memoria que se resiste a desvanecerse. El resultado es un trabajo íntimo, sofisticado y profundamente humano que reimagina el verano no como un lugar al que volver, sino como un estado del alma.
Fiel a su impulso inconformista, Judeline trasciende géneros y fronteras con un repertorio que reúne cinco colaboraciones internacionales. Cada tema abre la puerta a un nuevo paisaje musical: la calidez de la bossa nova junto a Dellafuente en “tiempo pasa”, la energía del funk carioca con MC Morena en la sensual “TÚ ET MOI”, los matices melancólicos de la bachata en su encuentro con Amaia en “com você”, la cadencia expansiva del afrobeat junto a Pa Salieu en “mi breve juventud” y la experimentación de club de la mano de Sega Bodega en la hipnótica “PIKI”. En conjunto, estas alianzas construyen un mapa sonoro que confirma la versatilidad y la ambición artística de una Judeline que cierra este 2025 en un momento de enorme crecimiento.
“VERANO SAUDADE” rompe fronteras lingüísticas —con letras en francés, portugués, inglés y castellano— y estilísticas, reafirmando la identidad global de la artista. Con este EP, Judeline demuestra que su mirada contemporánea no reconoce etiquetas y que su música sigue avanzando hacia territorios cada vez más amplios y personales.
Este lanzamiento consolida a la gaditana como una de las voces más singulares y prometedoras del panorama actual: una creadora que no teme derribar límites y que, en este nuevo capítulo, transforma la nostalgia en un gesto de libertad. “VERANO SAUDADE” no es solo un EP: es una postal sonora que queda grabada en la memoria, un eco cálido que permanece más allá del verano.
