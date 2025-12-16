Llega Indirox, primera edición del festival de música y moda: los detalles

Embed - IndiRox Festival on Instagram: " INDIROX FESTIVAL llega a The Roxy Live el 18 y 19 de diciembre para mezclar música, moda y una estética que no va a pasar desapercibida. Dos noches donde la experiencia importa tanto como lo que suena y lo que se ve. La escena independiente se vive distinto cuando todo está pensado para inspirar. Si buscabas un festival con personalidad propia, esto es INDIROX. Próximamente LINE-UP completo. Jueves 18 y viernes 19 de Diciembre | 20 h @theroxylive | Niceto Vega 5542 Entradas vía All Access @allaccessargok | LINK EN BIO" View this post on Instagram

Cómo será el line up del evento

DÍA 1

SEDA CARMÍN

LEÓN VODO

GIROS

DANY JIMENEZ

DÍA 2

LISANDRO SKAR

DENISSE RO

MANO

DESHA

Cómo comprar las entradas

Las entradas para este evento se pueden adquirir por la página de Allaccess y tienen un valor de $5.000.

Este evento cuenta con verificación de compra. Para confirmar tus tickets necesitamos verificar la identidad del titular de la tarjeta.

Validación por código funciona desde la salida a la venta hasta 5 días antes del evento. Tendrás un plazo de 5 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 digitos que recibirás en el consumo de tu tarjeta. El mismo podrá tardar hasta 72hs hábiles en reflejarse en tu home banking.

Validación por monto funciona los 5 dias antes del evento Deberás ingresar el monto de 4 digitos separados por coma que será enviado como consumo adicional al instante una vez realizada la compra.