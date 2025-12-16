Llega Indirox, primera edición del festival de música y moda: los detalles
Una experiencia inmersiva que fusiona la escena musical independiente con el universo de la moda.
Llega Indirox, donde bandas y artistas de la escena independiente y creadores de moda emergente se encuentran en un mismo espacio para dar vida a una propuesta innovadora y multidisciplinaria.
Este encuentro nace con el objetivo de celebrar la creatividad, la identidad y la experimentación, poniendo en diálogo la música y la moda como formas de expresión cultural.
El festival contará con desfiles performáticos a cargo de Fiorella Flores Jara, Gisela Cueva Niquin y Valentina García Oberman; exhibición de prendas creadas a base de biomateriales por Camila Escurra, y también los artistas serán vestidos con diseños exclusivos de la mano de Natalia Decillo, quien plasma su arte en piezas únicas utilizando las prendas como lienzos.
Además, habrá stands con productos de distintos emprendimientos emergentes.
Esta experiencia propone un recorrido sensorial que invita al público a descubrir nuevas tendencias, propuestas originales y artistas en pleno crecimiento, en un ambiente dinámico e interactivo, con múltiples sorpresas que harán de este festival un punto de encuentro imperdible para quienes buscan conocer lo nuevo y lo diferente.
Cómo será el line up del evento
DÍA 1
- SEDA CARMÍN
- LEÓN VODO
- GIROS
- DANY JIMENEZ
DÍA 2
- LISANDRO SKAR
- DENISSE RO
- MANO
- DESHA
Cómo comprar las entradas
Las entradas para este evento se pueden adquirir por la página de Allaccess y tienen un valor de $5.000.
Este evento cuenta con verificación de compra. Para confirmar tus tickets necesitamos verificar la identidad del titular de la tarjeta.
Validación por código funciona desde la salida a la venta hasta 5 días antes del evento. Tendrás un plazo de 5 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 digitos que recibirás en el consumo de tu tarjeta. El mismo podrá tardar hasta 72hs hábiles en reflejarse en tu home banking.
Validación por monto funciona los 5 dias antes del evento Deberás ingresar el monto de 4 digitos separados por coma que será enviado como consumo adicional al instante una vez realizada la compra.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario