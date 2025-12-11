Matteo Bocelli llega por primera vez a Buenos Aires: todo los detalles

Las canciones fueron coescritas junto a reconocidos compositores como Amy Wadge (Ed Sheeran), Toby Gad (Beyoncé, John Legend), Martin Terefe (Jason Mraz), Iain Archer (Snow Patrol) y Johan Carlsson (Ariana Grande), y reflejan no solo su voz sino también su sensibilidad como pianista.

Heredero de una tradición musical icónica, Matteo Bocelli ha logrado construir un camino artístico personal, combinando vulnerabilidad, sofisticación y una estética profundamente emocional. Falling in Love y Enamorarse representan un paso decisivo en esa evolución, reafirmándolo como un artista con corazón de poeta y alcance global.