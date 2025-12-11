Matteo Bocelli llega por primera vez a Buenos Aires: todo los detalles
El artista presentará en vivo su nuevo álbum “Falling in Love”, en una noche dedicada al romance y la emoción.
Matteo Bocelli, una de las voces jóvenes más prometedoras del pop lírico internacional, llegará a Buenos Aires el 1 de marzo para presentarse en el Teatro Coliseo en un show único que marcará su regreso al país en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum Falling in Love.
Con una combinación de sensibilidad romántica, impecable musicalidad y una presencia escénica magnética, Matteo se ha convertido en un artista capaz de unir la tradición clásica con el sonido pop contemporáneo, consolidándose como “la siguiente generación” de una familia que marcó la historia de la música. Su nuevo trabajo discográfico lo presenta como un intérprete maduro, auténtico y dueño de una identidad propia.
Falling in Love es un disco cargado de anhelo romántico, vulnerabilidad y baladas cinematográficas. Desde su lanzamiento internacional, el álbum ha capturado la atención por su impronta emocional y por el modo en que Matteo combina sus raíces clásicas con una narrativa moderna.
En paralelo, el 13 de febrero verá la luz Enamorarse, la versión en español del álbum, una edición especial creada para su creciente comunidad en Latinoamérica. Allí se incluyen canciones como No Hay Otro Igual, Ingenuo, Si No Estás Aquí, Caruso y la reciente Quando Quando Quando.
“El español tiene un romance único; aportó nuevos colores, emociones y vida a estas canciones”, afirma Matteo sobre esta reinterpretación, inspirada directamente en el vínculo que ha construido con el público latino.
Las canciones fueron coescritas junto a reconocidos compositores como Amy Wadge (Ed Sheeran), Toby Gad (Beyoncé, John Legend), Martin Terefe (Jason Mraz), Iain Archer (Snow Patrol) y Johan Carlsson (Ariana Grande), y reflejan no solo su voz sino también su sensibilidad como pianista.
Heredero de una tradición musical icónica, Matteo Bocelli ha logrado construir un camino artístico personal, combinando vulnerabilidad, sofisticación y una estética profundamente emocional. Falling in Love y Enamorarse representan un paso decisivo en esa evolución, reafirmándolo como un artista con corazón de poeta y alcance global.
