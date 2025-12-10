Murió Robe Iniesta, líder de la mítica banda punk española Extremoduro

Robe Iniesta fue considerado uno de los grandes íconos de la música en España. Fue autor de las canciones de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987. De hecho, el nombre del grupo es un juego de palabras que hace referencia a Extremadura, la región española donde el músico había nacido. El propio grupo definió su estilo como “rock transgresivo”.

Extremoduro llegó a publicar once álbumes de estudio con ventas millonarias.

Robe, en tanto, había lanzado un nuevo proyecto en 2015 llamado “Lo que aletea en nuestras cabezas", muy bien valorado por la crítica española. Publicó un álbum en vivo, “Bienvenidos al temporal”, en 2018, y tres discos de estudio: “Destrozares, canciones para el final de los tiempos” (2016), “Mayéutica” (2021) y “Se nos lleva el aire” (2023).