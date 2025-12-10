Murió Robe Iniesta, líder de la mítica banda punk española Extremoduro
El cantante y guitarrista de música rock falleció a los 63 años en España.
El músico español, Robe Iniesta, líder de la banda de rock Extremoduro, murió a los 63 años. Así lo confirmó su agencia de prensa a través de un comunicado, aunque no se especificaron las causas del fallecimiento.
“Hoy 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida”, comenzó el comunicado. “Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, agregó.
A través del escrito, la agencia destacó la importancia del legado del líder de Extremoduro en la cultura de España: “Iniesta, uno de los grandes músicos de la historia del rock español, dice adiós”.
En noviembre de 2024, Robe Iniesta se vio obligado a cancelar los últimos conciertos de la gira “Ni Santos ni Inocentes” en Madrid debido a un grave problema de salud. El propio músico explicó luego en un mensaje que la había tomado esa decisión tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. La nota indicaba que el artista debía “guardar reposo absoluto, poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario”.
Quién era Robe Iniesta
Roberto Iniesta Ojea nació en Plasencia, provincia de Cáceres, el 16 de mayo de 1962. Dejó sus estudios de joven y comenzó a trabajar con su padre. Alrededor de los 20 años se dedicó a escribir canciones y así creó su primera banda llamada Dosis Letal.
Robe Iniesta fue considerado uno de los grandes íconos de la música en España. Fue autor de las canciones de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987. De hecho, el nombre del grupo es un juego de palabras que hace referencia a Extremadura, la región española donde el músico había nacido. El propio grupo definió su estilo como “rock transgresivo”.
Extremoduro llegó a publicar once álbumes de estudio con ventas millonarias.
Robe, en tanto, había lanzado un nuevo proyecto en 2015 llamado “Lo que aletea en nuestras cabezas", muy bien valorado por la crítica española. Publicó un álbum en vivo, “Bienvenidos al temporal”, en 2018, y tres discos de estudio: “Destrozares, canciones para el final de los tiempos” (2016), “Mayéutica” (2021) y “Se nos lleva el aire” (2023).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario