"Gajos del oficio": Julieta Poggio habló de su accidente en MasterChef
La joven influencer Julieta Poggio sufrió un doloroso accidente en las grabaciones de MasterChef y mostró la quemadura que le dejó el aceite caliente.
A pocos días del esperado estreno por la pantalla de Telefe, Julieta Poggio se convirtió en la primera participante accidentada de la nueva edición de MasterChef Celebrity. La reconocida influencer y actriz sufrió una dolorosa quemadura con aceite hirviendo en su mano izquierda durante su segundo día de grabación.
Qué dijo Julieta Poggio en diálogo con minutouno.com
En diálogo exclusivo con minutouno.com, la joven modelo restó importancia al incidente y se tomó con humor la situación que vivió en el estudio, aunque tuvo un divertido furcio al hablar. "Bueno nada, gajos de los oficios, muchas horas en la cocina, hay muchos nervios, mucha adrenalina, son cosas que pueden pasar", expresó frente a nuestras cámaras. Rápidamente, el público notó que la ex Gran Hermano se confundió y utilizó la palabra "gajos" en lugar de decir "gajes del oficio", que es la expresión correcta para referirse a los riesgos y gajes propios de una jornada laboral.
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La joven de 24 años ya había aparecido con la mano vendada en una entrevista con Marixa Balli para el programa Cortá por Lozano, donde mostró la enorme ampolla que le provocó el aceite caliente. "De verdad me bajó la presión. Sabía que me iba a pasar, igual. Sabía que el día que pisara la cocina…", reconoció la bailarina. Cuando la panelista le comentó que los grandes chefs prefieren un corte de cuchillo antes que una quemadura, ella coincidió plenamente: "Y sí, obvio. Prefiero cortarme que quemarme. Esto me complica para cocinar".
A pesar del doloroso percance, la creadora de contenido remarcó su enorme entusiasmo por el desafío y aseguró que "el grupo es hermoso". Además, reveló que gracias a su participación en el certamen empezó a animarse a nuevos sabores picantes y que hasta preparó un exquisito ratatouille junto a su novio, Fabrizio Maida, tras inspirarse en la famosa película animada de Disney.
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