"Gajos del oficio": Julieta Poggio habló de su accidente en MasterChef

La joven de 24 años ya había aparecido con la mano vendada en una entrevista con Marixa Balli para el programa Cortá por Lozano, donde mostró la enorme ampolla que le provocó el aceite caliente. "De verdad me bajó la presión. Sabía que me iba a pasar, igual. Sabía que el día que pisara la cocina…", reconoció la bailarina. Cuando la panelista le comentó que los grandes chefs prefieren un corte de cuchillo antes que una quemadura, ella coincidió plenamente: "Y sí, obvio. Prefiero cortarme que quemarme. Esto me complica para cocinar".