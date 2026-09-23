Julieta Poggio no reconoció a Marcela Morelo en Popstars y se volvió viral: "¿Qué Marcela?"

La fuerte repercusión y el debate en las redes sociales por la frase de Julieta Poggio

El fragmento del programa no tardó en replicarse de manera masiva en la plataforma X (ex Twitter), desatando una importante ola de opiniones divididas entre los internautas.

Por un lado, un sector del público criticó con dureza la falta de preparación de las conductoras con severos cuestionamientos sobre su rol en el ciclo, argumentando frases como "Qué impresentables estas dos", "Al menos hubiera investigado antes de sentarse ahí", "Qué programa inmirable" y "No conocían a Bandana, mirá si van a conocer a Morelo".

En contraposición, una gran cantidad de usuarios salió en defensa de Poggio valorando su transparencia absoluta frente a las cámaras. Entre las expresiones de respaldo que inundaron las redes destacaron mensajes como "La amo, re honesta", "Súper sincera, la banco" y "Es lo más, siempre verdadera".