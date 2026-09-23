Julieta Poggio no reconoció a Marcela Morelo en Popstars y se volvió viral: "¿Qué Marcela?"
En medio de su furor por su participación en Masterchef, la ex Gran Hermano tuvo un blooper inesperado en el react de Popstars.
Un incómodo momento televisivo tuvo lugar durante la transmisión en vivo del react oficial de Popstars emitido por la página digital de Telefe. La ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, se convirtió en tendencia en las redes sociales tras protagonizar una desorientada reacción en pleno programa al no identificar a la reconocida cantante Marcela Morelo cuando irrumpió de sorpresa en el estudio del reality.
El episodio se desencadenó este martes 22 de septiembre mientras la influencer conducía el espacio de reacción junto a la creadora de contenido Sofía Gonett, popularmente conocida como La Reini. En ese instante, las concursantes del certamen interpretaban el icónico tema "Una y Otra Vez", cuando la propia autora de la canción ingresó de manera imprevista al piso para cantar junto a ellas.
Al advertir la presencia de la figura musical en escena, Gonett celebró el momento al instante diciendo: "Ay, está ahí Marcela". Sin embargo, Poggio no logró ubicar la identidad de la intérprete y manifestó abiertamente su confusión al preguntar: "¿Qué Marcela?".
Frente a la desorientación de su compañera de conducción, Sofía Gonett intentó suavizar el blooper al aire y justificó la falta de reconocimiento generalizado expresando: "A todo esto, no sé si las chicas la deben conocer. No sé si la están sacando en este momento... son chiquitas".
Tratando de acomodarse a la situación, la ex concursante del famoso reality show terminó admitiendo que a ella le había sucedido lo mismo al verla en pantalla, cerrando su intervención con un elogio hacia la artista al comentar: "Creo que no. Bueno, a mí me pasó también. Diosa Marcela Morelo igual".
La fuerte repercusión y el debate en las redes sociales por la frase de Julieta Poggio
El fragmento del programa no tardó en replicarse de manera masiva en la plataforma X (ex Twitter), desatando una importante ola de opiniones divididas entre los internautas.
Por un lado, un sector del público criticó con dureza la falta de preparación de las conductoras con severos cuestionamientos sobre su rol en el ciclo, argumentando frases como "Qué impresentables estas dos", "Al menos hubiera investigado antes de sentarse ahí", "Qué programa inmirable" y "No conocían a Bandana, mirá si van a conocer a Morelo".
En contraposición, una gran cantidad de usuarios salió en defensa de Poggio valorando su transparencia absoluta frente a las cámaras. Entre las expresiones de respaldo que inundaron las redes destacaron mensajes como "La amo, re honesta", "Súper sincera, la banco" y "Es lo más, siempre verdadera".
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