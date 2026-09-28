MasterChef Celebrity arrasa con el rating en su debut: los números del reality de Wanda Nara

Por un lado, el ciclo logró dar vuelta la página tras el flojo paso de la reciente edición de Gran Hermano, que había cerrado su ciclo con marcas inusualmente bajas para el formato.

Por el otro, el programa logró capitalizar y potenciar la pantalla en tiempo récord: el envío que lo precedía en la grilla, Popstar, le había dejado un piso ajustado de 6 puntos de rating y perdiendo en el mano a mano contra la competencia.

Con delantales repartidos, risas, tensiones y un jurado que promete exigencia al máximo, el reality culinario demostró que mantiene intacto su imán con el público y se encamina a dominar con comodidad las noches de la televisión argentina.