Julián Weich reveló su dura batalla contra la depresión: cómo logró salir adelante

Julián Weich suicidio

Weich recordó una conversación con la especialista que lo marcó profundamente: “Me preguntó si pensaba mucho en suicidarme. Yo le dije que sí, que era un pensamiento recurrente. Y me respondió: ‘No lo haga, porque en todas sus vidas anteriores ya lo hizo y no resolvió nada’. Eso me cambió por completo la mirada”, relató.