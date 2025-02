Julieta Poggio casi prende fuego un set fotográfico: ¡mirá el desopilante momento!

julieta poggio san valentín.mp4

Mientras sonaba "Just the way you are" de Bruno Mars, el fotógrafo intentaba guiar a la modelo en las fotos, con velas rojas encendidas alrededor. Lo cierto es que le cambió completamente la cara cuando el fuego llegó a sus dedos rápidamente.

"Se viene San Valentín", escribió Julieta con un emoji de risa en su Instagram, donde compartió el divertido momento.

Julieta y su vínculo con Marcos Ginocchio: ¿se separó por la China Suárez?

Desde que terminó la edición de Gran Hermano 2022, la pareja de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio dio de qué hablar. Después de varios meses de rumores, la bailarina confirmó el romance, aunque también confesó que fue algo fugaz y que llegó a su fin.

En las últimas horas, Julieta habló con el canal de streaming Bondi Live y volvió a dar detalles de su vínculo con el salteño. Además, sin querer, confirmó el romance de él con la China Suárez y desató todo tipo de comentarios.

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa le lanzó una pregunta filosa: "¿Vos no cruzaste fechas con la China?". Ante esto, la joven artista respondió rápidamente: "No, no, cero".

Después de esta respuesta, el periodista recordó los rumores que salieron en ese momento, que aseguraban que la actriz había sido uno de los motivos por los que Marcos y Poggio habrían terminado la relación. Si bien Julieta reconoció que no había sido así, tampoco negó el romance entre el ganador del reality y la actual novia de Mauro Icardi.

Además, la ex GH explicó: "Hoy volvimos a tener la relación que siempre tuvimos adentro de la casa, y me pone contenta tener su amistad. Yo también me comí un poco lo que fue Marculi y me comí mi propia película, digamos. Era mucho".