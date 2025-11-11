Julieta Poggio fue atacada por monos en Tailandia y se volvió viral: mirá el video

El nuevo emprendimiento de Julieta Poggio

Desde que salió de Gran Hermano, Julieta Poggio atraviesa un gran momento profesional y no para en encabezar grandes proyectos. Mientras protagonizaba la obra de Patito Feo, que fue un sensacional éxito, la artista anunció que se preparaba para un nuevo emprendimiento familiar.

De invitada al programa El ejército de la mañana, por Bondi Live, Julieta contó de qué se trata este proyecto. “Voy a poner un negocio. Voy a ser socia de mis papás. Ellos van a poner un vivero y yo adentro voy a poner un café”, reveló la joven al aire y detalló: “Se va a llamar Raiza by julipo y va a estar en Pilar”.

Cabe destacar que la ex Gran Hermano logró tener su propia marca de maquillaje, SoCute by Juli Poggio, y entre risas aclaró: “Me encanta invertir, si no tengo la plata ahí muerta. Dije ‘bueno, empresaria, amor’”.

