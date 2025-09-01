Julieta Poggio reveló el drama que vivió al salir de Gran Hermano: "Mi primer ataque de pánico"

En otra parte de la entrevista, Julieta Poggio lanzó una dura crítica a la Iglesia. Cuando le preguntaron qué pregunta que nunca hizo le gustaría saber la respuesta, la ex Gran Hermano contestó: “A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de la pobreza y la desigualdad".

Julieta se preguntó por qué el Vaticano "está lleno de oro y de dinero" mientras la gente reza allí "por los pobres". Su crítica fue contundente: "Cómo hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial", planteó.