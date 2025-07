Julieta Poggio se suma una vez más a Fuerza Bruta: Aven

AVEN es una celebración absoluta: una explosión de libertad, alegría y humanidad. Una experiencia multisensorial que invita a volar sin piso, bailar entre mariposas y flotar en un universo que no reconoce límites. En su versión 2025, el espectáculo mantiene su esencia y redobla la apuesta con una compañía renovada y una energía desbordante.

La Sala SinPiso, ubicada en Julio A. Noble 4100, fue especialmente diseñada para vivir esta aventura sin barreras, y vuelve a ser el epicentro de la magia de Fuerza Bruta. Con DJs en vivo, ambientaciones inmersivas y la potencia del teatro físico en su máxima expresión, AVEN te espera para una temporada épica.

Embed - FUERZA BRUTA on Instagram: "TENEMOS DOS NOTICIONESSS @poggiojulieta se suma a Fuerza Bruta para romperla toda otra vez Su primera función es el JUEVES 10 DE JULIO. ¿Te la vas a perder? Y además extendemos las funciones por vacaciones de invierno Si todavía no viviste Fuerza Bruta, ya no tenés excusas Conseguí tus entradas a través de Ticketflash Sala SinPiso – Julio Argentino Noble 4100"