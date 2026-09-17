Filtran la entrada de Julieta Poggio a MasterChef, con un palito a la China Suárez: "Hola Wanda, me muerou"

Tras el vínculo entre la actriz y Mauro Icardi (cuando aún estaba junto a la conductora), la frase se inmortalizó como una clásica oración que podría pronunciar "alguien que está a punto de traicionarte emocionalmente o que podría intentar conquistar a tu pareja", tal como hizo la actriz con Wanda.

Cabe señalar que, cuando estalló el escándalo mediático por los chats entre la China e Icardi, los usuarios de internet rescataron este video como una prueba de la cordialidad pública y la buena onda previa que existía entre ambas.

Por qué Julieta Poggio utilizó la frase de la China Suárez para saludar a Wanda Nara

Por supuesto, Julieta Poggio aprovechó que la conducción está en manos de Wanda para recordar tan memorable momento y "pinchar" a la actriz, luego de haber tenido conflictos con la China Suárez que, en un principio, comenzaron como roces mediáticos y escalaron rápidamente con cruces directos en redes sociales y televisión.