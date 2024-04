Julieta Poggio disfruta de los últimos días de calorcito con una microbikini naranja

¿Los detalles de la prenda? El conjunto de dos piezas con corpiño con molde triangular y bombacha colaless con tiras a ambos lados de la cadera contó con un vibrante tono naranja ideal para esta época. ¿Cómo completó su look? Con unas gafas de sol, perfectas para una tarde relajante bajo el sol mendocino.

Julieta Poggio 1.png

La publicación en Instagram no tardó en generar reacciones positivas entre sus seguidores, quienes rápidamente llenaron su feed de elogios. Su elección marcó tendencia y confirma su estatus como ícono de moda entre las jóvenes, incluso mientras se encuentra viajando para tomarse un descanso luego del agitado comienzo de año.

Julieta Poggio 2.png

Quién es Joaquín Codés, el nuevo novio de Julieta Poggio: increíble personalidad

En su cuenta de Instagram, Joaquín Codés se describe como “Licenciado en Comercio Internacional”. Es mendocino y tiene en su biografía que forma parte de Biogamma, una empresa dedicada a la venta comercialización y distribución de productos médicos de alta.

“Este chico es mendocino y viene de familia cómoda. Es un chico muy fachero. Habrían estado juntos haciendo rafting allá en Mendoza, haciendo actividades”, contó Marcia Frisciotti, la panelista de Empezar el Día.

joaquín Codés

Además, detallaron: “Ella fue con este otro amigo, Fabri Maida, y no sé si algún otro amigo más. A mí, en principio, me habían mandado el video en el boliche bailando música electrónica y me hablaron de unos besos con Fabri Maida. Pero después, alguien muy cercano a mí me dijo que no era por ahí”.