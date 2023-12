Julieta Poggio le respondió a Lucca Bardelli: "Si yo hablara..."

julieta poggio

En un descargo enigmático y visiblemente molesta, Julieta Poggio respondió a las críticas de su exnovio. “Dejen de mandarme cosas, porque si yo hablara…”, expresó la actriz junto a un emoji de ojitos hacia arriba, dando a entender que podría revelar información que hasta ahora ha mantenido en privado.

julieta poggio

Las declaraciones de Lucca Bardelli fueron contundentes. Afirmó sin rodeos: “La verdad que no sé qué decirte, esta pregunta me la hacen mucho y siempre la evito. Pero la posta es que no, no quedó todo bien, al contrario…".

Y agregó: "Me enteré cosas de parte de ella, que hizo cuando estábamos en la relación. Pero bueno, yo estoy tranquilo, sé que siempre hice las cosas bien, por lo menos de mi parte…”, señaló el exnovio, dejando claro que considera que actuó de manera correcta.