Julieta Prandi apuntó con todo contra Nicole Neumann por Pampita

Esto provocó una serie de comentarios y especulaciones en torno a quién había sido realmente quien asignó el bendito apodo que tanto revuelo. En respuesta, Julieta Prandi se sinceró y explicó por qué había decidido hablar sobre el tema después de tanto tiempo.

Julieta Prandi le hecho la culpa Nicole Neumann por el apodo hacia Pampita

Prandi confesó que ya había aclarado las cosas con Pampita muchos años atrás y que ella sabía perfectamente que el apodo no era de su autoría.

“Yo no tengo nada que ocultar, pero yo me hago cargo de lo que digo yo, no de lo que hacen otros. Al principio cuando me preguntaban yo no iba mandarla al frente, sabía por supuesto de lo que me estaban hablando pero no la mandé al frente porque no me correspondía”, explicó.

“Pero ya cuando te culpan de algo que no hiciste y estás siendo castigado por otro, por algo que no hiciste, llega un momento en el que decís ‘bueno, hacete cargo de tus cosas, ya estamos grandes, ya no tenés 18 años”, dijo Prandi sobre el accionar de Nicole Neumann.

“Nicole dejó de saludarme cuando en un desfile la saludé a Caro. Yo nunca dejé de saludarla a Caro, yo tengo buena onda, he viajado con ella. Tengo buena onda, de hecho, le escribí el fin de semana, me la crucé en el gimnasio, donde entreno, y estuvimos charlando. Yo tengo buena onda, no sé si el resto puede decir lo mismo”.