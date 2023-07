El desesperado pedido de Julieta Prandi contra su ex: "No sé por dónde empezar"

julieta prandi

Y agregó: “‘Cuota de alimentos’ Señores, no es un favor, es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria, es revictimizarnos. Total? Que se ocupe la madre”, lanzó furiosa, debido a que, según declaró en varias oportunidades, Claudio, no le pasaría hace tiempo el dinero correspondiente por los hijos que tienen en común.

Para cerrar, indicó: "Tengo tanto ‘A despacho’ que no sé por dónde empezar. Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice Buenos Días, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez. Dra Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias”.

Estos posteos de la modelo surgen porque este lunes 31 de julio abrió la feria judicial. “Una vuelve a rezar para que la Justicia se despierte”, dijo en las últimas horas. “Ahora estoy en manos de otra jueza en el Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo ‘a despacho’”, sumó con furia.

“Hoy la Justicia dice ‘buenos días, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto’”, expresó Julieta Prandi haciendo referencia al tiempo que lleva esperando. “Doctora Citraro, tiene un montón de pendientes. La espero, gracias”, concluyó.