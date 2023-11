Julieta Prandi eligió entre Nicole Neumann y Pampita: "No hay ninguna duda"

A raíz de su respuesta, la modelo explicó las razones: “No por nada en especial. La verdad es que yo nunca tuve ningún problema con ninguna”.

Embed - JULIETA PRANDI habló de la histórica pelea entre PAMPITA y NICOLE

“Lo que pasa es que cuando surgió el tema del apodo (‘Muqui’ a Pampita) me quisieron culpar. Yo soy ‘blanco’ o ‘negro’, y no tengo dos caras. O sea, no te voy al mandar al frente, pero no me quieras culpar por algo que no hice”, agregó, firme.

“Nunca la mandé al frente a Nicole porque no me correspondía. Pero una cosa es que no diga quién es, y otra cosa es que me señales a mí y yo me cargue tu mochila. Cada uno con la mochila que le corresponde”, continuó.

Y cerró, sin filtro: “Igual, Caro lo sabe. Lo hemos hablado y lo tiene clarísimo. No hay ninguna duda acá al respecto”.