Julieta Prandi sobre su ex: "Él no se puede acercar y mis hijos no lo quieren ver"

Y explicó: "En la parte de familia te diré que todo es un poquito más lento, todavía no se cobra ni la cuota de alimentos ni hay división de bienes, ni muchas cosas más que todavía estamos esperando. Pero tengo esperanza de que, junto con Fernando Burlando y todo su equipo, este año tendré novedades de todo",

Cuando el notero le preguntó por el vínculo de Contardi con sus hijos, Julieta sentenció: "Él no se puede acercar, y de hecho, mis hijos no quieren verlo. Tienen que respetar la voluntad de los menores, si no lo quieren ver, no los pueden obligar. Además, cada uno tiene sus motivos".

Prandi confesó: "Fue tremendo, mi causa es la causa de millones de mujeres que pasaron violencia, abuso, maltrato, estafa, de todo", y añadió: "La verdad es que es una situación, sobre todo legal y real, de justicia, que no encuentran ninguna, no es que soy yo la única que no tiene justicia o le tarda una eternidad en encontrarla... Hay un vacío complicado".

Y criticó el proceso: "Yo no sé con qué vara a veces al Justicia toma las decisiones. En mi caso fue sorda, ciega y muda mucho tiempo, tardó mucho en elevarse mi juicio. Desde que yo denuncié pasaron casi dos años. Desde lo más chiquito, que es un padre que no paga cuota alimentaria, que en otro país estaría preso, acá llevan cuatro años y estamos todavía viendo... es una cosa de locos".