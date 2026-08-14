Julio Iglesias reveló el secreto de su vitalidad a los 82 años
El cantante español contó cuáles son los hábitos que mantiene desde hace décadas para conservarse activo. La actividad física, las lentejas y una copa de vino...
A los 82 años, Julio Iglesias continúa sorprendiendo por su energía y por el estado físico que conserva después de una vida marcada por los escenarios, los viajes y la exposición pública. Alejado de la actividad artística cotidiana, el cantante español reveló cuáles son los hábitos que sostiene desde hace años para mantenerse activo y cuidar su salud.
Lejos de fórmulas milagrosas o entrenamientos extremos, el artista apuesta por una combinación de ejercicio regular, alimentación sencilla y rutinas estables. Según explicó en una entrevista con el diario británico Daily Mail, la clave está en la constancia más que en los cambios drásticos.
Aunque hoy lleva una vida mucho más tranquila que durante sus años de mayor popularidad, Iglesias sigue dedicando varias horas del día a actividades físicas que considera fundamentales para su bienestar.
La rutina física que Julio Iglesias sostiene desde hace años
Uno de los pilares de su estilo de vida es el movimiento diario. El cantante contó que camina durante una hora todos los días y que también mantiene una intensa actividad en el agua. De acuerdo con sus declaraciones, nada alrededor de 250 días al año, una práctica que incorporó hace mucho tiempo y que sigue siendo parte de su rutina habitual. Además, dedica otra hora a ejercicios orientados al equilibrio y la movilidad.
La importancia que le da al ejercicio tiene relación directa con un episodio que marcó su juventud. Cuando tenía 19 años sufrió un grave accidente automovilístico que afectó seriamente su salud y lo obligó a atravesar una larga recuperación. A partir de entonces, la actividad física pasó a ocupar un lugar central en su vida. Con el paso de los años, ese hábito se transformó en una herramienta para mantenerse activo y preservar su calidad de vida.
Una dieta sin excesos con alimentos que nunca faltan en su mesa
La alimentación también forma parte de la fórmula que Iglesias considera importante para llegar en buen estado a esta etapa de la vida. Entre los alimentos que consume con frecuencia aparecen las lentejas, una recomendación que heredó de su padre, quien ejercía la medicina.
Según contó el cantante, fue él quien le sugirió incorporarlas a su dieta por sus beneficios nutricionales. Lejos de las dietas complejas, el artista apuesta por comidas simples y por mantener una alimentación equilibrada sin privaciones extremas.
Otro de los elementos que suele mencionar cuando habla de sus costumbres es el vino tinto. Iglesias reconoció que disfruta de una copa por las noches y que conserva botellas adquiridas hace muchos años. Para el cantante, ese momento representa un espacio de tranquilidad y disfrute después de una jornada de actividades.
Los hábitos que acompañan su estilo de vida
Además de la alimentación y el ejercicio, Iglesias mantiene otras rutinas que considera fundamentales. Entre ellas aparecen acostarse temprano, levantarse temprano y evitar excesos que puedan afectar su bienestar. También destacó que nunca fumó, una decisión que considera importante dentro del cuidado de su salud a largo plazo.
La combinación de todos estos factores le permitió construir un estilo de vida estable y sostenible. A diferencia de otras celebridades que recurren a métodos más sofisticados para mantenerse en forma, el cantante español asegura que la regularidad es el verdadero secreto.
Caminar todos los días, nadar gran parte del año, trabajar el equilibrio corporal, alimentarse de manera sencilla y respetar horarios ordenados forman parte de una rutina que sostiene desde hace décadas.
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