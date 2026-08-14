Julio Iglesias reveló el secreto de su vitalidad a los 82 años

Una dieta sin excesos con alimentos que nunca faltan en su mesa

La alimentación también forma parte de la fórmula que Iglesias considera importante para llegar en buen estado a esta etapa de la vida. Entre los alimentos que consume con frecuencia aparecen las lentejas, una recomendación que heredó de su padre, quien ejercía la medicina.

Según contó el cantante, fue él quien le sugirió incorporarlas a su dieta por sus beneficios nutricionales. Lejos de las dietas complejas, el artista apuesta por comidas simples y por mantener una alimentación equilibrada sin privaciones extremas.

Otro de los elementos que suele mencionar cuando habla de sus costumbres es el vino tinto. Iglesias reconoció que disfruta de una copa por las noches y que conserva botellas adquiridas hace muchos años. Para el cantante, ese momento representa un espacio de tranquilidad y disfrute después de una jornada de actividades.

Los hábitos que acompañan su estilo de vida

Además de la alimentación y el ejercicio, Iglesias mantiene otras rutinas que considera fundamentales. Entre ellas aparecen acostarse temprano, levantarse temprano y evitar excesos que puedan afectar su bienestar. También destacó que nunca fumó, una decisión que considera importante dentro del cuidado de su salud a largo plazo.

La combinación de todos estos factores le permitió construir un estilo de vida estable y sostenible. A diferencia de otras celebridades que recurren a métodos más sofisticados para mantenerse en forma, el cantante español asegura que la regularidad es el verdadero secreto.

Caminar todos los días, nadar gran parte del año, trabajar el equilibrio corporal, alimentarse de manera sencilla y respetar horarios ordenados forman parte de una rutina que sostiene desde hace décadas.