Fotos: así es la nueva y espectacular casa de la influencer Sofi Maure

La influencer ya había mostrado en sus redes distintos momentos relacionados con sus proyectos personales y viajes. Ahora, en cambio, decidió abrirle la puerta virtualmente a sus seguidores para compartir un cambio mucho más íntimo: el lugar que eligió para comenzar esta nueva etapa.

Por ahora, Maure no reveló públicamente la ubicación exacta ni otros detalles de la propiedad, como la cantidad de ambientes o el valor del inmueble. Pero con apenas cinco fotos consiguió algo bastante sencillo: mostrar la casa, presumir un poquito la vista y dejar a todos con ganas de ver el resto.

La casa de la influencer Sofi Maure

Sofi Maure