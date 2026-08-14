Fotos: así es la nueva y espectacular casa de la influencer Sofi Maure
La influencer compartió en Instagram las primeras imágenes de su nuevo hogar y sorprendió con los amplios ambientes y la imponente vista desde el departamento.
La influencer Sofi Maure arrancó una nueva etapa y decidió mostrarla en redes sociales. La influencer compartió un posteo en Instagram con cinco fotos de su nueva casa, un departamento que, por lo que dejó ver, tiene dimensiones generosas, grandes ventanales y una vista privilegiada desde un piso alto.
“Empieza una nueva etapa”, escribió Sofi junto a las imágenes, acompañando la frase con emojis de una casa y corazones. Y aunque no brindó demasiados detalles sobre la propiedad, las postales alcanzaron para despertar la curiosidad de sus seguidores.
En las fotografías se puede apreciar parte del interior del departamento, con ambientes amplios y una estética moderna, aunque Maure también se encargó de ser protagonista de varias de las postales. Porque mudanza sí, pero selfie con paisaje de fondo también.
Uno de los detalles que más llama la atención es la vista panorámica que tiene la propiedad. Desde las ventanas y balcones se observa un extenso paisaje urbano, algo que deja entrever que el departamento está ubicado en una zona importante y en una altura considerable.
La publicación tiene además un tono bastante más personal que inmobiliario. Entre una toma del nuevo hogar y otra de la vista, Sofi aparece disfrutando de este comienzo, en una suerte de bautismo doméstico de su nueva vida.
La influencer ya había mostrado en sus redes distintos momentos relacionados con sus proyectos personales y viajes. Ahora, en cambio, decidió abrirle la puerta virtualmente a sus seguidores para compartir un cambio mucho más íntimo: el lugar que eligió para comenzar esta nueva etapa.
Por ahora, Maure no reveló públicamente la ubicación exacta ni otros detalles de la propiedad, como la cantidad de ambientes o el valor del inmueble. Pero con apenas cinco fotos consiguió algo bastante sencillo: mostrar la casa, presumir un poquito la vista y dejar a todos con ganas de ver el resto.
La casa de la influencer Sofi Maure
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario