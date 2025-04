Karina Jelinek y Flor Parise darían un importante paso en su relación

El anuncio lo dio Yanina Latorre, conductora del ciclo, con una frase que no dejó lugar a dudas: “¡Se casan! Hay propuesta de matrimonio, la propuesta fue afuera y Majo estuvo presente”. Según detalló Martino, aunque el evento no tendrá validez legal ni religiosa, será una celebración cargada de significado para la pareja y sus afectos más cercanos. “No va a ser por Iglesia ni por civil; pero van a hacer un festejo”, explicó la panelista.