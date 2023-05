Karina La Princesita paró un show en vivo

Así paró un show en vivo Karina La Princesita

karina

En las imágenes grabadas por los fans se puede ver a La Princesita enojada en el centro del escenario quejandose de las condiciones técnicas del lugar. “Tengo otros shows y me tengo que ir. Pero la verdad que no me puedo ir sabiendo que la gente pagó la entrada y nos estamos escuchando tan mal. A ver si se ponen las pilas y arreglan el sonido, loco”, dijo Karina.

Y apuntó contra los responsables: “¿Quién da la cara? Viejo vamos, estamos todos laburando. Vamos a poner un poquito que nos pagan a todos para estar acá arriba. Estas cosas no tienen que pasar muchachos. Trabajan en la noche”.

La artista es conocida por ser perfeccionista y obsesiva que es a la hora de sus shows y cuando empezaron los problemas de sonido en medio del show no dudó en quejarse. Los parlantes del sector delantero no funcionaban, por lo menos con la calidad de sonido que ella está acostumbrada.

Los seguidores reaccionaron con silbidos para apoyar a la cantante.