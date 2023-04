Benvenuto y su audio a Jey Mammón: "Mandarle un mensaje a mis abusadores fue mi última herramienta"

“Mi lista de abusadores llega a las 40 personas. Ninguna pagó una condena”, aseveró con dolor Benvenuto. “La verdad es que sucedió como pasó con los otros. En el caso puntual de Jey, él se aprovechó más psicológicamente. Hoy en día me da asco cómo él define la relación. Hoy entiendo que no podés tener un vínculo de amor con un nene de 14 años. Es imposible que un abusador reconozca su abuso”, aseveró sobre la negación de Mammón en las entrevistas que dio.

“No tienen final las denuncias de abuso. El final lo tenemos que buscar nosotros para sanar. El sistema no nos ayuda, nos suelta la mano. Parece que la víctima tiene que ser pura y casta”, criticó Benvenuto al sistema.

“Con la firma y el sello arruinan muchas vidas. Considero que deberían cambiar de trabajo”, aseveró Lucas Benvenuto sobre quienes firmaron la prescripción de su denuncia de Jey.

“Mi ocupación hoy es sanar. Si la Justicia dice que tienen que estar libres, estarán libres. Tengo que sanar y ocuparme de mi vida. Cuando salió la prescripción de la causa de Jey tuve que cumplir con lo que prometí en terapia. No pensé que la prescripción iba a salir tan rápido. Igual de la Justicia no me sorprende. Todo el mundo dice que hubo algo raro. No me sentí escuchado con empatía. Si con la denuncia pública. Lamentablemente, porque esto no es entretenimiento. Se hizo algo de justicia, pero no es lo que yo quería”, reflexionó Lucas sobre su presente.

“Cuando mandé los mensajes que se dieron a conocer, ya era consciente de lo que Jey me había hecho. Mandarle un mensaje a mis abusadores fue mi última herramienta”, afirmó Benvenuto.

Durante la charla, Benvenuto reveló que en aquella primera charla con A la tarde no tenía pensado aludir a Jey Mammon. “Yo te doy esa entrevista porque me indignó saber que había un chico detrás de esa denuncia que iba a pasar por lo mismo que yo”, reveló en relación a la investigación sobre presunta corrupción de menores en la que entre otros habían detenido al productor Marcelo Corazza: “Ya sabía que iba a prescribir su denuncia, y de solo saber que podía ayudarlo con mi palabra, bienvenido sea”, aseguró, aunque lamentó que la exposición pública de su caso haya tapado el del ex Gran Hermano.

“La primera vez que consumí drogas fue marihuana con Jey Mammón. Ni siquiera con todo el potencial que tenía mi mamá por su historial de adicciones fue ella la que me metió. Por suerte las drogas es un capítulo que pude dejar en el pasado”, aseveró Lucas.

Consultado por el rebote que tuvo su caso y el hecho de que Jey Mammon haya abandonado la Argentina para viajar a España, señaló no sentirse aliviado. “No me hace feliz. Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío, me preparé psicológicamente par que no me lastimen nunca más. Tengo un protector para no dejarlos entrar nunca más”, aseveró. Y contó qué sintió al escucharlo en sus respectivas entrevistas: “No me sorprendió porque el efecto sorpresa de escuchar cómo se defiende mi abusador hace un montón lo perdí. Cuando escuché los juicios, las pericias. Llegué muy curtido para que hoy me sorprenda. Tampoco me sorprende que se fue del país, sé que va a volver”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.