La bronca de Karina Mazzocco tras el levantamiento de A la Tarde: "La televisión es un negocio"
La conductora del reconocido ciclo lamentó el fin del mismo y apuntó solapadamente hacia las autoridades de América TV.
Durante la emisión de este miércoles, Karina Mazzocco tuvo la difícil tarea de anunciar el fin de "A la Tarde", el ciclo de América que conduce desde julio de 2021, cuando el programa de chimentos y espectáculos vio la luz por primera vez.
Entre la angustia y la bronca por el levantamiento de su espacio sin aparentes explicaciones, la conductora manifestó: "A La Tarde llega a su fin, un programa que empezó sin grandes expectativas, todos lo recordamos, un programa que se instaló en el horario, que creció, que marcó agenda, un programa que generó polémicas, que provocó también algunas incomodidades, un horario muy deseado y muy codiciado y que ahora va a quedar libre a partir de finales de mayo".
Seguidamente, señaló: "En lo que a mí respecta, lo que yo tengo son sólo palabras de agradecimiento. Yo entré siendo una conductora a este programa y me voy transformada en otra, con más experiencia, menos inocente, con algunas situaciones que me han enseñado muchísimo y solamente agradecer", continuó bajando un poco el tono.
"Sé el equipo que conformamos, todo el equipo de la tarde lo puso todo, la camiseta puesta, pase lo que pase, hicimos un buen programa. Todos los días llegamos a este espacio apasionados para dar lo mejor y la verdad es que siempre y desde siempre hicimos mucho ruido, así que lo único que yo tengo es agradecimiento a Jotax, a cada uno de mis productores, a cada uno de mis compañeros y compañeras, hay algunos que están acá desde el comienzo y otros que se fueron sumando en el camino, así que solamente agradecer, agradecer y agradecer", sostuvo.
No obstante, abordó sus contradicciones por el cierre de esta etapa: "Por supuesto que estoy muy movilizada, por supuesto que estoy muy triste también, porque este es mi trabajo, este es el trabajo de muchos compañeros y compañeras que tenemos una gran incertidumbre y por eso yo no les puedo contar esto con alegría, sino que estoy atravesada por la emoción, porque no es fácil decir que uno va a terminar, pero esto es un negocio, la televisión es un negocio y los programas empiezan y un día terminan".
"Así que, tras cinco años extraordinarios, quiero anunciarles yo que A La Tarde llega a su fin, a finales de mayo, con una mezcla de melancolía pero, sobre todo, de mucho agradecimiento", cerró su descargo.
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