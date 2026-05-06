La bronca de Karina Mazzocco tras el levantamiento de A la Tarde: "La televisión es un negocio"

"Sé el equipo que conformamos, todo el equipo de la tarde lo puso todo, la camiseta puesta, pase lo que pase, hicimos un buen programa. Todos los días llegamos a este espacio apasionados para dar lo mejor y la verdad es que siempre y desde siempre hicimos mucho ruido, así que lo único que yo tengo es agradecimiento a Jotax, a cada uno de mis productores, a cada uno de mis compañeros y compañeras, hay algunos que están acá desde el comienzo y otros que se fueron sumando en el camino, así que solamente agradecer, agradecer y agradecer", sostuvo.